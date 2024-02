Médico se recusa a deixar mansão que ficou ‘pendurada’ após chuvas nos EUA

USA 🇺🇸Dana Point, Califórnia.

Uma mansão de US$ 16 milhões está prestes a cair de um penhasco no oceano. Duas outras casas, avaliadas em US$ 12,8 milhões e US$ 13 milhões, também correm o risco de cair do penhasco.

Não é exclusividade do brasileiro construir o seu barraquinho… pic.twitter.com/TXu6AIL1fD

