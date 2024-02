⁠6 profissões que não parecem, mas pagam pouco mais de 1 salário mínimo por mês

Veja agora quais são essas carreiras secretas com faturamentos bem interessantes

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Existem algumas profissões que não parecem, mas pagam pouco mais de 1 salário mínimo por mês e muita gente nem imagina.

Muitas vezes, a aparência que uma carreira transmite pode enganar, quando se trata do salário de uma profissão.

Enquanto algumas delas parecem glamorosas por fora, por dentro podem oferecer salários bem abaixo do esperado no mercado de trabalho.

Pensando nisso, confira o compilado com seis profissões que podem surpreendê-lo ao descobrir que pagam pouco mais de um salário mínimo.

1. Assistente administrativo – R$ 1785,00

Apesar de ser uma função essencial em muitas empresas dos setores público e privado, os assistentes administrativos geralmente recebem salários modestos, pouco acima do salário mínimo.

Suas responsabilidades e atividades variadas dentro de um mesmo cargo muitas vezes não são devidamente reconhecidas financeiramente.

2. Garçom/Garçonete – R$ 1520,00

O trabalho árduo, simpático e exigente de um garçom ou garçonete nem sempre se traduz em uma remuneração satisfatória e condizente.

Assim, muitos desses profissionais dependem principalmente de gorjetas para complementar seus baixos salários base.

3. Cuidador de idosos – R$ 1639,00

Apesar da importância vital de seu trabalho, os cuidadores de idosos muitas vezes recebem salários mínimos ou pouco acima disso. O cuidado dedicado e a atenção exigida por essa profissão nem sempre são refletidos em sua remuneração salarial.

4. Recepcionista – R$ 1423,00

Embora sejam a face amigável e acolhedora de muitas empresas, os recepcionistas muitas vezes recebem salários modestos. Suas habilidades de multitarefa e comunicação nem sempre são valorizadas financeiramente.

5. Auxiliar de limpeza – R$ 1518,00

O trabalho árduo e geralmente subestimado dos auxiliares de limpeza muitas vezes é mal remunerado. Apesar de sua importância para manter ambientes limpos e seguros, seus salários geralmente ficam pouco acima do mínimo legal.

6. Promotor de vendas – R$ 1734,00

Por fim, apesar de impulsionarem as vendas e a visibilidade de produtos, os promotores muitas vezes recebem salários baixos. Suas habilidades de persuasão, atendimento e marketing nem sempre são recompensadas de acordo com seu valor para as empresas.

