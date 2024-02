6 negócios que não existem no Brasil, mas podem fazer muito sucesso ainda

Há algumas ideias inovadoras ao redor do mundo que ainda não chegaram por aqui, mas que poderiam ser um grande sucesso e muita gente nem conhece

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

Existem alguns negócios que ainda não existem no Brasil, mas que podem fazer muito sucesso ainda daqui uns tempos com um pouco de estudo e análise de mercado.

Que o cenário empreendedor brasileiro está sempre em busca de novidades e oportunidades todo mundo já sabe, não é mesmo?

Apesar de já contarmos com uma vasta gama de negócios e serviços, há algumas ideias inovadoras ao redor do mundo que ainda não chegaram por aqui, mas que poderiam ser um grande sucesso.

Assim, novos nichos e serviços têm surgido em diversos lugares do mundo com o foco em atender às diferentes demandas e necessidades dos consumidores.

Pensando nisso, separamos para você uma lista com alguns negócios que têm potencial para conquistar o mercado brasileiro:

6 negócios que não existem no Brasil, mas podem fazer muito sucesso ainda

1. Entrega de refeições caseiras em espaços públicos – (Foodtechs)

No exterior, principalmente nos Estados Unidos, há negócios que entregam refeições caseiras em parques e praças, proporcionando uma alternativa saudável e conveniente para quem busca alimentação fora de casa.

Esta ideia poderia ser bem recebida em grandes centros urbanos brasileiros, onde há uma demanda crescente por alimentação saudável e praticidade.

2. Serviços de assistência para idosos

Com o envelhecimento da população, cresce a demanda por serviços de assistência para idosos, como acompanhamento em atividades diárias, suporte emocional e cuidados médicos.

Porém, no Brasil essa área ainda é pouco explorada, mas apresenta um grande potencial de mercado, especialmente em regiões metropolitanas com alta concentração de pessoas na terceira idade.

3. Plataformas de economia compartilhada para espaços de trabalho

Com o aumento do trabalho remoto, plataformas que oferecem espaços de trabalho compartilhados estão ganhando popularidade em vários países. No Brasil, essa ideia poderia atender a demanda por locais de trabalho flexíveis e colaborativos, especialmente entre freelancers, empreendedores e pequenas empresas.

4. Serviços de aluguel de produtos eletrônicos

O mercado de eletrônicos está em constante crescimento, o que muitas vezes torna difícil para os consumidores acompanharem as últimas tendências. Serviços de aluguel de produtos eletrônicos, como smartphones, tablets e laptops, poderiam ser uma alternativa acessível e sustentável para quem deseja experimentar diferentes dispositivos antes de adquirir.

5. Plataformas de assinatura de produtos de limpeza sustentáveis

Com a crescente preocupação com o meio ambiente, crise climática, há uma demanda por produtos de limpeza sustentáveis e livres de produtos químicos nocivos. No Brasil, plataformas de assinatura que oferecem produtos de limpeza ecológicos poderiam atender a esse mercado em alta, proporcionando conveniência e sustentabilidade aos consumidores, como tem acontecido lá fora.

6. Consultorias de bem-estar digital

Por fim, o uso excessivo de tecnologia tem levado muitas pessoas a enfrentarem problemas relacionados ao bem-estar digital. Como ansiedade, insônia e dependência de dispositivos eletrônicos.

Assim, consultorias especializadas em bem-estar digital poderiam oferecer orientações e estratégias para ajudar indivíduos e famílias a estabelecerem um equilíbrio saudável entre o mundo online e offline, preenchendo uma lacuna no mercado brasileiro.

