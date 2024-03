Sai lista de ganhadores de R$ 200 mil da Nota Fiscal Goiana; veja nomes

Iniciativa tem como objetivo estimular consumidores a inserirem CPF nos momentos de compra em troca de bonificações

Gabriella Pinheiro - 01 de março de 2024

Sorteio da Nota Fiscal Goiana. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

A Secretaria da Economia de Goiás divulgou a lista dos ganhadores do segundo sorteio de 2024 do concurso do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado na última quinta-feira (29).

O programa tem como objetivo estimular mensalmente os consumidores a inserirem o CPF nos momentos de compra em troca de bonificações em dinheiro

No total, 3.796.505 bilhetes foram gerados com base nas notas fiscais emitidas durante o mês de janeiro deste ano. Ao todo, 158 pessoas foram sorteadas e dividiram o prêmio de R$ 200 mil.

O maior valor, de R$ 50 mil, foi obtido por uma moradora de Goiânia chamada Maria Justino Bernardes.

Na sequência, aparecem Roberto Carlos Ferreira de Souza, de Valparaíso de Goiás, Lilian Batista Amorim de Abreu, de Goiânia, e Tiago dos Santos, de Aparecida de Goiânia. Cada um deles levou R$ 10 mil.

Além dessas, quatro pessoas conquistaram R$ 5 mil, enquanto 50 conquistaram R$ 2 mil e outros 100, R$ 1 mil. A lista completa dos ganhadores pode ser conferida no site da NFG.

Os interessados em participar do programa devem realizar o cadastro na plataforma da Secretaria e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

É válido destacar que além dos prêmios, os participantes também podem receber até 10% de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).