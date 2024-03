6 sobrenomes que indicam que sua família teve muito dinheiro e o significado de cada um deles

Gabriella Licia - 02 de março de 2024

Certidão de nascimento. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Existem sobrenomes que sugerem pertencer a famílias notáveis, de muito dinheiro, influentes e prósperas no Brasil. Várias pessoas desconhecem completamente quem está incluído nessa lista.

Esses títulos e status foram transmitidos ao longo das gerações, assim como algumas heranças. Até os dias de hoje, aqueles que fazem parte das famílias que mencionaremos podem desfrutar de um elevado status social.

Se você está curioso para descobrir quais são esses sobrenomes, é interessante dar uma olhada na lista a seguir. Se encontrar o seu nome aqui, considere-se afortunado! Confira!

6 sobrenomes que indicam que sua família teve muito dinheiro e o significado de cada um deles:

1. Bragança

O sobrenome “Bragança” tem raízes portuguesas e era amplamente presente na família real brasileira nos séculos passados. Sua origem traz significados associados a “fortaleza” e “castelo”.

2. Ludovico

O título alemão era muito raro antigamente, o que lhe conferia um caráter especial e único. De acordo com historiadores, o significado remete a “glória” e “fama”. Até os dias atuais, esse registro continua a carregar a conotação de riqueza, influência e prosperidade.

3. Albuquerque

O nome de origem portuguesa é, até os dias atuais, uma referência de família muito bem sucedida. Isso porque, na época colonial, os Albuquerques eram pessoas muito bem posicionadas em cargos do governo. Além disso, tinham muitos bens.

Vem do latim Albaquercus, i.e. alvo querco (branco carvalho).

4. Matarazzo

Família de origem italiana, os matarazzo conseguiram conquistar um verdadeiro império, devido aos bons investimentos nos setores têxtil, alimentício e de fabricação de papel.

Vem de materasso, que significa “colchão”, o que indica que o ancestral era um fabricante ou vendedor de colchões (materassi).

5. Villela

Com origens na Ibéria, o sobrenome “Villela” tem como significado “vila ou casa de campo”. Ao longo do tempo, essa designação passou a ser associada não apenas a características geográficas, mas também a elementos de riqueza, glamour e prestígio.

Atualmente, dois membros destacados desse clã são reconhecidos como bilionários, conforme destacado pela Revista Forbes.

6. Marinho

O sobrenome Marinho é bem famoso no Brasil e, tradicionalmente, associado com à família da Rede Globo. Inclusive, os parentes acumulam o montante de US$ 5,7 bilhões (quase R$ 28 bilhões).

Além desses, outras pessoas espalhadas pelo país também se tornaram milionárias.

Originário do latim “Marinus”, que significa “marinho”, “do mar”, esse registro acabou surgindo na região ibérica.

