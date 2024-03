Aprenda a limpar o ventilador sem água e deixá-lo brilhando por mais tempo

Excesso de sujeira pode representar um sério risco para o sistema respiratório humano

Gabriella Licia - 03 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Nos dias ensolarados e quentes, é comum manter o ventilador ligado para proporcionar um ambiente mais fresco. Contudo, é notável o acúmulo de poeira e sujeira nas grades e hélices desse eletrodoméstico.

O excesso de sujidade pode representar um sério risco para o sistema respiratório, agravando ou até mesmo desencadeando problemas de saúde significativos. Isso ocorre porque o ventilador não apenas retém poeira, mas também dispersa partículas presentes nas superfícies dos móveis.

Indivíduos com condições respiratórias, como asma, exigem precauções adicionais devido à sua maior propensão a crises. No entanto, mesmo aqueles sem histórico semelhante podem desenvolver infecções respiratórias.

Para pessoas com alergias, como rinite ou sinusite, é totalmente contraindicado passar muito tempo com o ventilador ligado, especialmente se estiver sujo. A corrente de ar pode intensificar a disseminação de partículas alergênicas, resultando em sintomas mais severos.

Se você não abre mão do ventilador e deseja saber a maneira mais fácil de mantê-lo limpo, confira a valiosa dica abaixo! Veja só!

Aprenda a limpar o ventilador sem água e deixá-lo brilhando por mais tempo:

Você precisará apenas de dois itens:

limpador multiuso (o quanto baste)

lustra móveis (o quanto baste)

Antes de mais nada, desconecte o ventilador da tomada antes de começar o processo de limpeza para não correr risco de sofrer um choque elétrico. Depois, desmonte a grade plástica frontal. Utilizando um pano, coloque bastante limpador multiuso para limpar as hélices do ventilador.

Em seguida, esfregue as grades plásticas com uma escova de limpeza e passe o pano com limpador multiuso para finalizar essa etapa. Para dar um acabamento, aplique lustra móveis em outro pano limpo e passe por toda a estrutura do ventilador.

Essa sugestão surpreendente revela o quão descomplicada pode ser a tarefa de limpar o ventilador, superando qualquer expectativa que você possa ter!

