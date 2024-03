Descubra quantas pessoas no Brasil tem o mesmo nome que você

Uma ferramenta foi criada para facilitar na busca entre todos os cidadãos que tenham o mesmo título

Gabriella Licia - 03 de março de 2024

Documento de identidade. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Já se perguntou quantas pessoas no Brasil tem o mesmo nome que você? Saiba que você não está sozinho nessa dúvida e diversas outras pessoas se perguntam isso todos os dias.

Inclusive, uma ferramenta foi criada para facilitar na busca nacional de outras pessoas que tenham exatamente os mesmos títulos que você. Já pensou?

O atalho é gratuito, muito interessante e bem dividido por categorias. Além do mais, uma boa amizade pode nascer de coincidências. Quer saber como acessar? Então confira o guia abaixo e já anote tudo.

A ferramenta foi criada dentro do site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na plataforma online, há a opção gratuita com o termo “Nomes do Brasil”, lá é possível descobrir a quantidade de pessoas que compartilham o mesmo nome que você.

A classificação é realizada com base em categorias como gênero, cidade e estado e aponta todos os registros entre 1930 até o ano de 2010. Além do mais, o site oferece gráficos apontando a frequência que o nome foi utilizado no país e os níveis de incidência por região.

Para descobrir, basta colocar o seu primeiro nome, seu gênero, o estado e a cidade em que nasceu. Assim, a plataforma apontará o valor exato de pessoas registradas até o censo de 2010, detalhando ainda qual a região do país que possui a maior quantidade.

Em seguida, é possível analisar um gráfico. Nele, há os registros apontando se a reincidência dos nomes cresceu ou diminuiu.

Segundo o IBGE e o Censo Demográfico 2010, existem cerca de 200 milhões de habitantes com mais de 130 mil nomes diferentes. Ou seja, uma média de 1540 nomes foram distribuídos entre a população.

