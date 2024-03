Antonio Gomide desponta como favorito para Prefeitura de Anápolis; Márcio Corrêa aparece em segundo

Primeira rodada da pesquisa do Instituto Voga Brasil foi divulgada pela Rádio São Francisco

Augusto Araújo - 04 de março de 2024

(Foto: Edição/ Portal 6)

O deputado estadual Antônio Gomide, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Anápolis, despontou como principal favorito a assumir o cargo ao fim das Eleições Municipais de 2024.

Conforme levantamento do Instituto Voga Brasil/Rádio São Francisco, divulgado nesta segunda-feira (04), 38,7% dos eleitores votariam no petista, segundo os dados de intenção de voto estimulado (em que os pesquisadores apresentam o nome de todos os candidatos para o entrevistado responder).

Na sequência, aparece Márcio Corrêa (MDB), com 10,8%, e Amilton Filho (MDB), com 7,3%. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Outros nomes citados na pesquisa foram os de Leandro Ribeiro (PP), com 4,8%; Márcio Cândido (PSD), com 3,4%; Pedro Shaium (PDT), com 1,9%; Hélio Lopes (PSDB) , com 1,5%; e Léo Batista (DC), com 1,2%.

Voto espontâneo

Já quando perguntados “se as eleições fossem hoje, quem você gostaria que fosse o prefeito de Anápolis?”, os entrevistados também apontaram uma preferência por Gomide, sendo lembrado por 28% dos eleitores.

Na sequência, vieram: Márcio Corrêa (7,3%); Amilton Filho (3,3%); Roberto Naves (Republicanos), com 2,3%; Leandro Ribeiro (2%); e Márcio Cândido (1,5%).

Hélio Lopes e Léo Batista empataram, com 0,8% de votos espontâneos, sendo seguidos por Pedro Shaium (0,5%); Rubens Otoni (PT), com 0,3%; Major Vitor Hugo (PL) e Zé de Lima (Avante), ambos com 0,1%.

Para compor o cenário, foram ouvidos entre os dias 27 de fevereiro e 02 de março um total de 1.000 eleitores com 16 anos ou mais, estratificados por sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-04045/2024. O nível de confiança do levantamento é de 95%.