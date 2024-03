Terceira edição de campeonato de futebol amador gratuito em Goiânia está com data marcada

Público-alvo da competição abrange homens de 16 a 55 anos de idade e vagas são limitadas

Gabriella Licia - 05 de março de 2024

Campo de futebol society. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

A terceira edição de um dos principais campeonatos de futebol society amador de Goiânia está com data marcada para acontecer. O 3º Idheias em Ação vai reunir 64 equipes da capital em partidas que acontecem durante três finais de semana.

As inscrições podem ser feitas entre 1º e 10 de março, exclusivamente pela internet, no site idheias.org.br/inscricao. Elas são gratuitas e limitadas.

Poderão participar empresas, clubes, associações, agremiações ou qualquer grupo de pessoas, desde que sigam as normas de inscrição. É requisito fundamental ser de Goiânia, se comprometer a estar disponível nas datas dos jogos e ter uma equipe com 12 jogadores.

O público-alvo da competição abrange homens de 16 a 55 anos de idade. Além dos 12 atletas, as equipes poderão inscrever também quatro participantes da comissão técnica.

Os jogos acontecem nos dias 20 de abril, à tarde, e 21 de abril no período da manhã. Na segunda semana, as partidas serão realizadas na noite de 26 de abril, na tarde de 27 de abril e na manhã de 28 do mesmo mês. O campeonato será concluído na manhã de 1º de maio.

O Instituto Idheias vai fornecer kit uniforme para os times inscritos, que será composto por camisas numeradas, calções e meiões. A organização também fornecerá lanche e água mineral para atletas e comissões técnicas.

O 3º Idheias em Ação terá seus jogos sediados no Centro Esportivo Fair Play, no Parque Amazônia, em Goiânia. O local tem campo de grama sintética e banheiros para os jogadores. Tendas serão montadas para abrigar equipes de arbitragem, segurança e brigadistas, além dos pontos para fornecimento de lanches e água.

O coordenador do campeonato, João Paulo Camargo, especialista em Pedagogia do Esporte, ressalta que o 3º Idheias em Ação é uma forma de valorizar o esporte e os jogadores do futebol amador de Goiânia, que movimenta milhares de pessoas nos mais diferentes setores, geralmente com partidas aos finais de semana.

O mata-mata é a tônica do 3º Idheias em Ação. Já no primeiro dia, 20 de abril, serão 16 partidas, com 32 equipes envolvidas. Quem ganha segue para a próxima fase. Serão utilizados quatro campos para dar agilidade ao torneio.

Os outros 32 times se enfrentam no dia 21 ainda do mês de abril. Ganhadores seguem na competição, que ao final do primeiro final de semana terá metade dos inscritos, ou seja, 32 equipes.

A competição segue nesse sistema, até a grande final no dia 1º de maio, quando também acontece a disputa do terceiro lugar. Cada jogo terá dois tempos de 15 minutos, com intervalo de 10 minutos entre eles.

Serão entregues medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar, além de um troféu personalizado para o time vencedor.