Trabalhador morre três dias após ser picado por jararacuçu em Rio Verde

Vítima chegou a receber atendimento médico, mas acabou vindo a óbito

Davi Galvão - 05 de março de 2024

Cobra jararacuçu é uma das espécies mais perigosas do país. (Foto: cobras.blog.br)

Após ser picado por uma cobra peçonhenta, Marcio Vieira de Paula, morador de Rio Verde, região Sudoeste de Goiás, resistiu e morreu na madrugada desta terça-feira (05).

A vítima, de 48 anos, foi ferida pelo réptil, da espécie jararacuçu, no último sábado (02), em uma fazenda no entorno do município.

Márcio foi então levado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, até o Hospital Regional, onde acabou não resistindo.

A filha da vítima compareceu na Central de Flagrantes do município ainda na madrugada desta terça, para registrar o falecimento do pai.

O Instituto Médico Legal também esteve presente a fim de efetuar os procedimentos necessários com relação ao óbito.