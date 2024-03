Festas de luxo em Goiânia ganham novos espetáculos e alcançam valores médios de R$ 1,5 milhão

Especialistas apontam que, embora a tecnologia tenha seu lugar, os itens personalizados não ficam para trás

Maria Luiza Valeriano - 06 de março de 2024

Festas podem custar mais de R$ 1,5 milhão (Foto: Reprodução/Instagram/Amannda Ferreira)

Goiânia, além de ser local de grandes negócios, também é palco de grandes festas. Com o agronegócio como carro-chefe e a cadeia produtiva que ele puxa, as cifras vêm circulando com mais robustez considerando que as safras se consolidam com bons números nos últimos anos.

Assim, o setor de eventos acaba se beneficiando dessa roda viva e, conforme especialistas, as comemorações em Goiânia estão cada vez maiores – e mais caras.

Ao Portal 6, o especialistas apontam que, se a tendência nacional para 2024 é o minimalismo, o goianiense segue na contramão e está interessado em ‘grandes palcos’.

Com valores que superam R$ 1,5 milhão, em média, as festas contam com uma série de atrativos para entreter não só o anfitrião, como também os 200 a 300 convidados, independente se o evento comemora um casamento, aniversário adulto ou até infantil.

“O céu é o limite. No mercado de luxo em Goiânia, o que determina o preço são as escolhas”, apontou a cerimonial com 7 anos de experiência com o segmento de luxo, Amannda Ferreira, à reportagem.

De pistas de dança com uma série de painéis de led, cardápio exclusivo, ‘drinks’ autorais, bebidas importadas até atrações nacionais, que custam, por si só, cerca de R$ 1 milhão, o perfil do morador de Goiânia é querer tudo.

“A personalização é uma grande tendência para 2024. As pessoas querem uma festa que seja a cara delas. Escolhem artistas que se encaixam no estilo, louças personalizadas, cheiro de ambientes feitos exclusivamente para a festa, convites temáticos. Tudo é personalizado até os pequenos detalhes”, disse o especialista em eventos e gestão de luxo, Alexandre Lozi, que trabalha há 21 anos no setor.

Além disso, as festas de luxo estão assumindo um aspecto mais tecnológico, por meio de uso de inteligência artificial e ainda cenários de metaverso. Antes mesmo do evento, os anfitriões buscam andar pelo ambiente com ajuda da tecnologia de simulação.

Ao mesmo passo, clientes buscam cada vez mais itens artesanais, produzidos localmente, como as próprias louças, personalizadas à mão.

Quanto aos tipos de evento, o gestor de luxo afirma que todas as festas que se popularizaram seguem em alta. “Tudo é motivo para comemorar”.

Amannda também têm notado tais tendências. “O goiano entende que, se tiver muito de tudo – muitas flores, muitos lustres, cadeira mais cara, espaço enorme -, vão olhar e vão achar bonito. Ele quer mostrar que tem condição de fazer uma superfesta, com todos que conhece”, explicou.

No entanto, de acordo com a cerimonial, o mercado de festas enfrenta uma queda de 20% de eventos devido aos preços elevados em tudo que tange a produção. Em vez de diminuir os pedidos, a escolha tem sido postergar.

“As pessoas estão escolhendo se preparar melhor e deixar o evento para o ano que vem. Às vezes, deixam de fazer a festa. Preferem não fazer que fazer de uma forma diferente do imaginado”, apontou.