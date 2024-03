Homens armados invadem escola e sequestram mais de 280 alunos na Nigéria

Pais dos estudantes contaram que, ao chegarem à escola, os homens armados passaram a atirar de forma indiscriminada. Depois, eles levaram os reféns para uma região de mata e desapareceram

Folhapress - 08 de março de 2024

Crime aconteceu em escola na Nigéria. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Homens armados invadiram uma escola e sequestraram aproximadamente 280 alunos na Nigéria, em uma das ações do tipo mais ousadas no país africano em anos, segundo professores e moradores locais.

Os ataques começaram assim que as aulas da manhã de quinta-feira (7) terminaram em uma escola pública na cidade de Kuriga, na região noroeste do país. As autoridades do estado de Kaduna, onde fica o município, confirmaram a ação criminosa, mas não divulgaram o número de alunos sequestrados.

“As pessoas estão escrevendo os nomes das crianças que foram à escola hoje, mas não voltaram. É com essas estatísticas que saberemos o número exato de desaparecidos”, disse o nigeriano Salisu Ahmed Kuriga, cujos três irmãos mais novos estariam entre as vítimas.

Pais dos estudantes contaram que, ao chegarem à escola, os homens armados passaram a atirar de forma indiscriminada. Depois, eles levaram os reféns para uma região de mata e desapareceram. Pelo menos uma pessoa morreu, e não há informações sobre feridos. Ninguém havia sido capturado e nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até a manhã desta sexta (8).

Sani Abdullahi, um professor da escola, disse que alguns funcionários e alunos conseguiram escapar. “Na escola do ensino médio de Kuriga há 187 desaparecidos, enquanto na do ensino fundamental 125 crianças tinham desaparecido, mas 25 retornaram”, afirmou. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Dezenas de familiares das vítimas, reunidos, cobraram mais informações e ações urgentes das autoridades. Já o governador do estado, Uba Sani, visitou o município e disse que nenhuma criança seria “abandonada”.

Os sequestros em massa são frequentes no país mais populoso de África. Os criminosos costumam ter como alvo os centros de ensino, em particular nas zonas rurais do noroeste do país. As ações começaram com episódios liderados pelo grupo fundamentalista Boko Haram, mas agora também são praticados por outras organizações que buscam extorquir dinheiro com resgates.

A última ação semelhante havia ocorrido em junho de 2021, quando homens armados levaram mais de 80 alunos de uma escola no estado de Kebbi, também no noroeste do país. O ataque desta quinta, por sua vez, ocorreu quase dez anos depois que terroristas do grupo fundamentalista Boko Haram sequestraram mais de 250 meninas em Chibok, no nordeste, o que provocou indignação internacional. Algumas das vítimas estão desaparecidas até hoje.

Na ocasião, em abril de 2014, os criminosos invadiram o colégio no Estado de Borno, no nordeste da Nigéria. O Boko Haram atua principalmente na metade norte do país, onde a maioria da população é cristã.

A ONG Anistia Internacional condenou o ataque em Kaduna e instou as autoridades a proteger melhor as escolas. Segundo a organização, em publicação na plataforma X, as instituições de ensino “deveriam ser lugares seguros, e nenhuma criança teria de escolher entre a educação e a vida”.

O presidente Bola Tinubu chegou ao poder em 2023 prometendo, tal como os seus antecessores, enfrentar as organizações criminosas e diminuir a insegurança no país. Ele assumiu o cargo com o desafio de conquistar a confiança de um país que, com níveis extremos de violência e uma grave crise econômica, não votou em sua maioria pelo partido governista. Foi a primeira vez, desde 1999, que o eleito não superou 50% da preferência dos nigerianos.

Além da atuação de grupos terroristas, como o Boko Haram e o Estado Islâmico (EI) no norte, crescem na Nigéria os conflitos comunitários envolvendo disputas por terras cultiváveis, além de episódios de separatistas da região do Biafra, palco de uma guerra civil de 1967 a 1970.

O maior produtor de petróleo da África ao lado de Angola também vê a crise econômica se agravar: 33% da população estava desempregada em 2020, e o país vê uma escassez de papel-moeda enquanto tenta atualizar a naira, num esforço contra a lavagem de dinheiro e a corrupção.

Mais de 3.600 pessoas foram sequestradas na Nigéria no ano passado. Trata-se do número mais alto em cinco anos, segundo levantamento do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos, um monitor global de conflitos, mencionado pelo jornal americano The New York Times. Cerca de 9.000 nigerianos foram mortos em conflitos em 2023. Analistas ponderam, contudo, que os números são subnotificados.