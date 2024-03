Pacotes de ajuda humanitária atingem palestinos e matam 5 em Gaza

Acidente ocorreu no campo de refugiados de Al-Shati

Folhapress - 08 de março de 2024

(Foto: Captura/ Youtube)

Pacotes com ajuda humanitária lançados sobre a Faixa de Gaza atingiram civis e mataram pelo menos cinco pessoas, disse o chefe de enfermagem do principal hospital no território palestino, devastado na guerra de Israel contra o Hamas, nesta sexta-feira (8). Outras dez pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu no campo de refugiados de Al-Shati, próximo da Cidade de Gaza, no norte do território. Os feridos foram levados para o hospital Al-Shifa, disse à agência de notícias AFP Mohamed al-Sheikh Mohamed al-Sheikh, chefe da equipe de enfermagem da unidade de emergência.

Segundo relatos de moradores, os paraquedas de alguns dos carregamentos não abriram. “Quando os aviões começaram a lançar a carga, eu e meu irmão fomos até a área na esperança de recuperar um saco de farinha”, disse Mohamed al-Goul, 50, morador do campo de refugiados. “Mas o paraquedas não abriu e a carga caiu como um foguete no telhado de uma das casas.”

O homem disse que, em seguida, viu um grupo de pessoas carregando três cadáveres. Ele ainda relatou que várias pessoas que se reuniram para tentar conseguir alguma ajuda ficaram feridas.

Os EUA e outros países, incluindo a Jordânia e a França, estão enviando ajuda alimentar por via aérea para a Faixa de Gaza, um território que registra uma grave crise humanitária e cuja população está à beira da fome por causa da guerra, de acordo com a ONU.

O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza eclodiu depois que terroristas do grupo palestino atacaram o sul de Israel em 7 de outubro e mataram cerca de 1.200 pessoas. No território palestino, onde vivem 2,4 milhões de pessoas, as ofensivas israelenses mataram 30.878 pessoas, a maioria civis, de acordo com o ministério da saúde do Hamas.