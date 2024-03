⁠6 atitudes que um homem passa a ter quando está fazendo algo escondido

Gabriella Licia - 11 de março de 2024

Homem andando na rua. (Foto: Ilustração/Pexels/ Zeeshaan Shabbir)

Muito além de esconder o celular e trocar as senhas, existem outras atitudes que um homem passa a ter quando está fazendo algo escondido, principalmente quando se trata de uma relação extraconjugal.

É horrível permanecer em uma relação onde não há transparência, boa comunicação e confiança com a pessoa parceira. Para evitar frustrações dolorosas, é importante estar atento aos detalhes.

Se você tem alguma dúvida com o seu parceiro e quer desmistificar isso de uma vez por todas, essas dicas podem ser ótimas. Agora, se só quer ficar por dentro e se prevenir nas próximas relações, vale a pena conferir até o final.

Leia a seguir seis comportamentos muito comuns entre aqueles mentirosos, que estão aprontando algo na calada. Olha só!

⁠6 atitudes que um homem passa a ter quando está fazendo algo escondido:

1. Comportamento Secreto

Tende a agir de maneira mais reservada e cuidadosa para evitar chamar a atenção. Assim, é mais fácil esconder as inverdades, as fugas de rotas e traições.

2. Maior Preocupação com a Privacidade

Mostra um interesse incomum em manter a privacidade, como trancar portas, esconder dispositivos eletrônicos ou proteger senhas.

3. Mentiras ou Omissões

Mentiras e omissões são muito frequentes, principalmente com a voz trêmula, dificuldade para elaborar uma frase rápida e incapacidade de repeti-la várias vezes com detalhes. Experimente extrair o máximo de detalhes e peça para ele repetir. Isso com certeza irá deixá-lo em maus lençóis.

4. Alterações no Horário ou Rotina

Muda padrões de comportamento, como horários de chegada em casa, para esconder suas ações.

5. Evitar o Contato Visual

Mostra evitação de contato visual ao discutir certos assuntos, indicando desconforto ou culpa. Eles ficam totalmente deslocados quando pressionados. Logo, preferem olhar para baixo ou para os lados.

6. Mudanças Financeiras Repentinas

Se as atividades secretas envolvem gastos, pode haver mudanças nos padrões financeiros sem uma explicação clara. Repare as movimentações, compras inusitadas, perfumes novos e roupas mais caras.

