6 formas de declarar seu amor por meio do WhatsApp

Ruan Monyel - 11 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Em um mundo cada vez mais conectado, as formas de expressar afeto também evoluíram, e declarar seu amor pelo WhatsApp também é válido.

Basta tirar um tempinho para lembrar ao amado o quanto ele é importante para você, sendo uma ótima solução para os mais tímidos ou para quem namora à distância.

Desde as clássicas mensagens criativas até áudios apaixonados, cada uma dessas formas fortalece os laços entre o casal.

6 formas de declarar seu amor por meio do WhatsApp

1. Mensagens de texto diárias

Às vezes, a simplicidade é a chave para manter a chama da paixão acesa, envie mensagens de texto que mostram o quanto você pensa na pessoa.

Pequenos gestos como esses podem aquecer o coração de alguém instantaneamente, mas também fazem o companheiro se sentir amado.

2. Áudios carinhosos

Falar sobre sentimentos cara a cara é difícil, então, grave áudios para transmitir aquilo que sente de uma maneira mais íntima.

Essa forma de se declarar, diferente da simplicidade da mensagem escrita, é mais rica e valiosa, já que a pessoa consegue ouvir a sua voz.

3. Chamadas de vídeo

Essa dica é infalível para quem vive um amor à distância, reserve um tempo para fazer chamadas de vídeo e passar um tempo de qualidade juntos, mesmo que estejam separados por alguns quilômetros.

Prepare um jantar virtual, assistam a um filme juntos ou simplesmente conversem por um tempo, essa experiência vai fortalecer o amor entre os dois.

4. Compartilhe vídeos e fotos

Use o recurso de mídias para enviar fotos e vídeos com gestos e frases de afeto, ou até mesmo memes para tornar o dia do parceiro melhor .

O compartilhamento de mídias é uma maneira divertida e eficaz de manter a chama do romance acesa e não perder o senso de humor, mesmo à distância.

5. Vídeos e fotos no status

Essa é uma maneira pública de se declarar para alguém, coloque uma foto ou vídeo do casal nos status e deixe que outras pessoas se inspirem no carinho de vocês.

Embora para muitos esse ato possa atrair inveja, o que importa de verdade é a intenção de declarar seu amor.

6. Figurinhas e emojis fofos

Por fim, personalize suas mensagens usando figurinhas e emojis que tenham significado para vocês dois.

Cria figurinhas com fotos do casal ou até mesmo com amigos, para que compartilhem entre si, reforçando os laços entre vocês.

