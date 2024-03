6 sinais de que você é uma pessoa madura emocionalmente (muitos não têm)

Para evitar relacionamentos fracassados e mais decepções, é bom adquirir alguns padrões para se preservar

Gabriella Licia - 11 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Jhosua Rodríguez/Pexels)

Existem alguns sinais de que você é uma pessoa madura, evoluída emocionalmente e mais apta a se dar bem nas escolhas de relacionamentos. Talvez você não saiba de todas.

Na adolescência e início da juventude, é comum perceber uma grande quantidade de decepções amorosas, más escolhas de parceiros e atitudes imaturas de muita gente.

No entanto, com o passar dos anos, uma certa experiência e maturidade chega para mudar esse cenário. É preciso analisar cautelosamente com quem você irá se relacionar e como deverá agir para não sair fragilizada outra vez.

Se você se considera uma pessoa mais evoluída, confira abaixo a lista. Caso tenha cinco ou seis características, pode comemorar pois você está bem à frente. Olha só!

6 sinais de que você é uma pessoa madura emocionalmente (muitos não têm):

1. Você entende onde não te cabe mais

Uma pessoa com uma boa maturidade emocional saberá exatamente onde não cabe mais ela. Seja círculos de amizades, relacionamentos românticos ou até profissionais.

Existem cenários que podem ser tão nocivos à sua saúde mental que permanecer é a pior forma de autossabotagem. Pense melhor onde está agora.

2. Você sabe fechar ciclos

Este é, basicamente, uma continuação do tópico anterior. Quem entende onde não deve mais ficar, precisará fechar os ciclos necessários.

É importante se cercar de relações leves e positivas. Obviamente, discussões e incompatibilidade de ideias aparecerá em qualquer lugar, mas os pontos positivos precisam sobressair infinitamente os pontos negativos.

3. Sabe identificar comportamentos nocivos, tóxicos e narcisistas

Uma pessoa madura emocionalmente pode até se aproximar de um narcisista patológico, alguém tóxico e nocivo. No entanto, ela conseguirá enxergar a maldade nas atitudes e se afastar antes de ser verdadeiramente ferida.

Esse tipo de autocuidado é fundamental para não se ferir novamente e gastar mais dinheiro em sessões de terapia.

4. Sabe resolver as pendência dialogando

Esse tópico é muito importante! Quem consegue resolver as frustrações e demais pendências apenas dialogando está bem acima da média. E quando não for possível, ela apenas sairá e tirará a pessoa do seu círculo social.

Não dá para ficar quebrando a cabeça e tentando convencer a pessoa dos próprios erros. Estamos falando de pessoas adultas e com discernimento do que é certo e errado. Se um diálogo não é o suficiente, então é melhor ir embora.

5. Você também sabe a hora do silêncio

Apesar de conversar ser ótimo, existem situações que é bom saber silenciar também. Momento de muitas emoções, raiva, fúria ou confusão mental são os piores para debater ideias.

Uma pessoa madura emocionalmente não se submeterá aos gritos com alguém visivelmente desequilibrado.

6. Entende que nem tudo depende de você

Por último, mas não menos importante, é bom entender que nem todas as ações são reações (por sua causa). Existem pessoas que apenas entregam o que têm dentro de si.

Logo, uma traição, um ataque de fúria e violência, por exemplo, não tem a ver com você. Isso é apenas a podridão que a pessoa carrega consigo e despeja em quem está próximo. Não se culpe por nenhum destes traumas.

