Após viralizar pela falta de clientes, pit dog de ex da Susana Vieira lota em Anápolis

Várias pessoas se comoveram e marcaram presença no estabelecimento após a repercussão do vídeo

Samuel Leão - 14 de março de 2024

Piá lanches, estabelecimento inaugurado pelo ator. (Foto: Reprodução)

Após publicar um vídeo, no qual ele mesmo é filmado lamentando o aparente “fracasso” do novo empreendimento, um pit dog no bairro Jundiaí, em Anápolis, o ator Sandro Pedroso, ex-namorado da Susana Vieira, teve uma grata surpresa.

Isso porque o local, chamado de Piá Lanches, teve uma mudança de ares, graças a repercussão do registro, que mobilizou diversos internautas para conhecerem o local e provar alguns dos sanduíches vendidos lá.

Tanto é que, apenas de terça-feira (12) para quarta-feira (13), o perfil pessoal do ator ganhou mais de 1.600 seguidores, conforme apurado pelo Portal 6.

Já no perfil do próprio estabelecimento, vários stories foram repostados – de pessoas que fizeram questão de comparecer e registrar presença no ambiente, que havia viralizado anteriormente justamente por estar vazio.

A publicação com o desabafo e o vídeo do local sem clientes, feita no perfil do ator, já soma milhares de curtidas e comentários. Diversos influencers e perfis verificados, como o “Razões para Acreditar” e o piloto Rodolpho Santos, também o apoiaram, convocando Anápolis para conhecer o pit dog.

“Hoje eu tive o prazer de conhecê-lo e apreciar o delicioso sanduíche. Que Deus abençoe muito você e sua hamburgueria”, comentou uma internauta.

Outros compararam a situação com uma recente notícia, de Manaus, na qual um comerciante é mostrado andando de um lado para o outro, agoniado com o estabelecimento que lançou e que não recebeu nenhum cliente.

“Gente, vamos amar mais o próximo, porque a moça ajudou o cara lá de Manaus, por que não ajudar ele? “, relatou, por sua vez, outra seguidora do artista.