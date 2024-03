Caminhão-tanque carregado com 23 mil litros de combustíveis capota e explode em BH

De acordo com os bombeiros, labaredas altas se formaram e se alastraram, atingindo residências, comércios, veículos

Folhapress - 14 de março de 2024

Imagem mostra explosão de caminhão-tanque. (Foto: Reprodução)

FRANCISCO LIMA NETO

Um caminhão-tanque carregado com combustíveis explodiu na madrugada desta quinta-feira (14) em Belo Horizonte. O motorista morreu e casas foram incendiadas, deixando oito pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O acidente ocorreu na rodovia MGC-262, altura do km 312, no bairro Goiânia, no limite com Sabará, próximo ao anel rodoviário. Gildesio de Oliveira, 54, que conduzia o veículo, morreu carbonizado no local.

A suspeita é que ele tenha perdido o controle do veículo, que capotou e explodiu. A carreta transportava três tipos de combustível, sendo 10 mil litros de etanol, 10 mil litros de gasolina e 3.000 litros de diesel S10. O tanque foi danificado na queda, e o combustível se espalhou pela rua.

De acordo com os bombeiros, labaredas altas se formaram e se alastraram, atingindo residências, comércios, veículos, a rede elétrica e uma fábrica. A região está sem luz.

Quatro residências foram completamente queimadas e outras quatro edificações foram atingidas parcialmente. Dez veículos foram atingidos pelas chamas, sendo que quatro tiveram perda total.

O incêndio atingiu grandes proporções e obrigou várias famílias a saírem às pressas de suas casas. Os feridos tiveram lesões com queimaduras ou pequenos traumas na tentativa de se salvarem e de ajudarem outros.

Dos 8 feridos, 3 estão em estado mais grave, com queimaduras de segundo grau.

As equipes resgataram cinco pessoas que não conseguiram sair sozinhas de casa porque estavam encurraladas pelas chamas.

As vítimas foram socorridas por três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o Hospital João 23.

A Defesa Civil esteve na manhã desta quinta no local para avaliar os danos estruturais nas edificações atingidas. O local segue isolado.

Equipes do Pelotão de Operações Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares do Corpo de Bombeiros, bem como a empresa responsável, já fizeram o transbordo do combustível que sobrou no caminhão.

A concessionária Cemig atua no local para fazer a manutenção dos postes de eenrgia, começando pelos mais distantes.

A perícia foi acionada para subsidiar a investigação, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.