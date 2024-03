Caderno mágico viraliza nas redes sociais: “melhor que carros voadores”

Tecnologia permite que usuário conecte as folhas diretamente com o aparelho celular e resultados são incríveis

Gabriella Licia - 15 de março de 2024

Caderno inteligente promete inovar tecnologia, principalmente dos estudantes. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Tem dado o que falar nas redes sociais um vídeo mostrando a alta tecnologia de um ‘caderno inteligente’. Os internautas ficaram fascinados com as possibilidades do item.

O perfil Memes Twitter foi o autor da postagem e, nas cenas, é possível ver a pessoa abrindo a caixa com o livro em branco. Na embalagem, há a frase “the world is in your hands”, que significa “o mundo está em suas mãos”.

Ao abrir o caderno, ela utiliza uma caneta específica para fazer anotações e, automaticamente, o conteúdo é repassado para o celular. Isso porque o objeto inovador pode ser conectado via bluetooth com os aparelhos telefônicos.

Assim, o que escrever nas folhas em branco poderá ser utilizado e até modificado no celular. Evidentemente, os smartphones também podem repassar para computadores.

Para os internautas, a novidade foi algo incrível. “Mano?? Isso é melhor que carros voadores”, brincou uma internauta. “Possivelmente mais caro que carros voadores também”, retrucou outra.

Assista!