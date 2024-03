Conheça história de anapolino que aproveitou chance inusitada e alcançou cargo de sucesso na Tesla

Ele atuou na empresa por 8 anos e agora, junto do pai, possui os dois únicos carros da marca existentes na cidade

Samuel Leão - 17 de março de 2024

Aurélio Rosa, engenheiro elétrico e único anapolino a possuir Teslas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os aficionados por veículos em Anápolis certamente já perceberam que a cidade dispõe de dois carros da Tesla em circulação. No entanto, poucos conhecem o ilustre dono dos veículos e a história por trás dos exemplares.

A conquista se tornou possível após uma trajetória de 8 anos na empresa, que começou de maneira inesperada, durante um passeio por Munique, na Alemanha.

Foi o que explicou o engenheiro elétrico, formado pela Universidade Técnica de Munique e apaixonado por veículos elétricos e tecnologia, Aurélio Rosa, de 34 anos, em entrevista ao Portal 6.

Quase sem querer, porém muito atento às oportunidades, o jovem anapolino encontrou uma pessoa trajando uma jaqueta da Tesla em meio às ruas do município alemão e, despretensiosamente, resolveu perguntar se haviam vagas.

“Fui para fora do Brasil para conhecer o mundo, sempre fui muito curioso e apaixonado por tecnologia. Na Alemanha, eu aluguei carros elétricos de diversas marcas para testar, até que, em um dia qualquer, encontrei um homem com uma jaqueta da Tesla por acaso”, detalhou.

Ele explicou que, após o questionamento, recebeu uma resposta positiva. A partir daí, ele foi tentar o emprego e, depois de 7 entrevistas, foi contratado como estagiário na icônica empresa futurista do bilionário Elon Musk, começando em 2013.

“Trabalhei primeiro com interface gráfica, que é aquela tela do carro que está conectada a todos os sistemas, e depois na condução autônoma, lidando com as várias câmeras que mapeiam o entorno do carro. Passei a testá-lo em outros países também, para descobrirmos as adaptações necessárias”, apontou.

Após certo tempo na Turquia, testando o carro em vias nunca exploradas por outros Teslas, ele decidiu que seria prudente retornar para o Brasil. Ocupando já o cargo de engenheiro sênior, ele decidiu deixar a empresa para ter mais tempo com a família, em meio à pandemia.

“Voltei porque me preocupei com minha vida, não queria passar um momento tão delicado e arriscar perder alguém estando tão longe dos meus familiares. Ao retornar, trouxe também um Tesla de presente para o meu pai, de modo que o meu e o dele são os únicos de Anápolis”, completou.

Icônico

Apelidado de “Tony Stark Goiano”, Aurélio sempre foi aficionado por novas tecnologias, tanto que chegou a alugar vários modelos de carros elétricos, antes mesmo de trabalhar na Tesla, apenas para conhecê-los e aprender mais sobre a tendência.

Dirigindo um modelo 3 pela cidade, ele conta que ainda aguarda a chegada do “Cyber Truck”, outro veículo icônico da marca, e que é constantemente interpelado por curiosos e “gear heads”, como são chamados os apaixonados por veículos. Antes de “aterrizar” em Anápolis, ele rodou milhares de quilômetros com o carro, pelo Brasil.

Desbravando várias regiões, ele testou a capacidade do veículo referência em tecnologia, dotado de oito câmeras e com capacidade de condução autônoma, desbravando cachoeiras, praias e outras riquezas naturais escondidas.

Agora, ele se dedica a montar uma residência totalmente automatizada, com telas que emergem das paredes e comandos de voz, que irão ativar quase todas as funcionalidades da casa.