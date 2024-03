Após pergunta inocente de paciente, goiano cria império e se torna empresário de sucesso nos EUA

Empreendimento inovador caiu no gosto dos americanos e hoje já se espalhou para diversos estados e até mesmo outros países

Isabella Valverde - 19 de março de 2024

Empresa inovadora oferece serviços dentários no conforto da casa do cliente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

De estudante no Brasil, a dono de franquia nos Estados Unidos. O que começou como uma simples conversa no consultório odontológico, fez com que um goiano entrasse em um mercado pouco conhecido e fizesse sucesso, faturando muito nos Estados Unidos.

Luis Du Miller tinha apenas o sonho e a vontade de empreender, o que foi o necessário para correr atrás e, pouco tempo depois, se tornar proprietário de um negócio que já se expandiu para vários estados americanos, e até mesmo para outras nações.

Quando se mudou para o país norte-americano, o foco do goiano, assim como de muitos que se mudam para o exterior, era melhorar de vida, ganhar dinheiro e pagar as contas. Assim, ele, que no Brasil era estudante de odontologia, começou a trabalhar em um consultório odontológico, até que teve um insight.

“O que aconteceu é que eu trabalhando em um consultório odontológico aqui nos Estados Unidos, uma paciente minha perguntou se eu faria limpeza dental em pet, e eu falei para ela: ”sim, eu posso fazer. Nunca fiz, mas posso fazer””, relembrou durante entrevista ao programa Vem Comigo, do Portal 6.

Dois anos depois dessa simples conversa, Luis sentiu no coração que havia chegado a hora de tirar o sonho de empreender do papel e abriu a empresa chamada “Bright N’ Shine”, especializada na limpeza dentária de gatos e cachorros, sem anestesia e na comodidade do lar dos donos.

Inicialmente, o empreendedor montou um portfólio e ofereceu a proposta para inúmeros donos de petshop, mas ninguém chegou a dar muita atenção. Ele ficou triste, mas não desistiu.

Com o sonho vivo dentro do coração, pegou o telefone e ligou para a paciente que fez com que a ideia do projeto inovador surgisse. Com aquela ligação, a vida do goiano mudou para sempre.

A mulher era dono de um petshop e falou para que ele corresse para o local, que ele “iria rachar de ganhar dinheiro”. Aquela frase foi o suficiente para que ele pegasse as malas e saísse de Orlando, se mudando então para Boca Raton, na Flórida.

“Eu fui para o petshop dela e, em uma semana, eu fiz o equivalente há um mês trabalhando. Aquilo ali encheu meu coração e meu bolso, e aonde eu falei: “é isso que eu vou fazer”, e comecei”, contou.

Luis começou a oferecer o serviço de limpeza de tártaro e cálculo dentário pet dentro do próprio carro, mas com o tempo percebeu que não era tão profissional, e decidiu vender o veículo para comprar uma mini van.

O novo veículo foi então plotado com o nome da empresa e o contato de telefone do goiano e logo ele se surpreendeu com a chuva de ligações que passou a receber.

“Eu assustava, porque não estava acostumado com aquele feedback, das pessoas querendo saber como funcionava, porque até hoje, eu posso falar que 95% dos donos de pet não sabem que é possível fazer essa limpeza sem anestesia. Com a sedação, a gente tem um risco muito grande de mortes e complicações, mas com o método que criei, você retira todo esse risco. Então é 100% seguro e saudável, e o melhor de tudo, você está na conveniência da sua casa”, relatou.

Oito anos depois que a empresa foi aberta, Luis tem a licença do governo americano para ser um franqueador e hoje o negócio já se encontra em cinco estados, sendo na Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Texas. Em breve, a expectativa é de que estarão também em Idaho e Chicago.

Mas o sucesso não para por aí. A “Bright N Shine” também já se encontra no Brasil e, ainda neste ano, abrirá as portas na Espanha e Suécia.

“Na parte financeira, eu só imaginava ter o que tenho hoje, que está acontecendo comigo hoje, só ganhando na loteria. É um sonho, eu estou vivendo um sonho com o suor do meu trabalho, uma ideia que Deus colocou no meu coração e hoje se realizou”, pontuou.

Luis conta ainda que, com todo o sucesso, hoje tem três franqueados que começaram trabalhando para ele, gostaram da ideia e compraram a própria franquia, além de outros que também decidiram investir no negócio.

