Mãe é presa ao deixar filha em cercadinho por 10 dias para viajar de férias

Antes de ser condenada, ela afirmou lutar contra a depressão e ter problemas de saúde mental

Folhapress - 19 de março de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma mulher de 32 anos foi condenada à prisão perpétua pela morte da própria filha, deixada por ela em um cercadinho durante 10 dias nos Estados Unidos.

Mulher abandonou criança para fazer viagem de férias. A menina de um ano e quatro meses foi deixada dentro de casa, em Ohio, em junho de 2023, quando Kristel Candelario saiu em viagem para Detroit e Porto Rico.

Criança foi encontrada sem respirar. Ao voltar de férias, Kristel encontrou a menina sem respirar dentro do cercadinho. Ela acionou o socorro, que constatou a morte da menina.

Causa da morte foi “fome e desidratação”. O laudo foi emitido pela polícia do condado de Cuyahoga, informou a agência de notícias Associated Press.

Condenação à prisão perpétua. Antes de ser condenada à prisão sem direito a pedidos de liberdade no futuro, a mulher contou que luta contra a depressão e que tem problemas de saúde mental. Ela afirmou que pede perdão “todos os dias” pelo que fez com a filha.

“Assim como você fez com sua filha, você deverá passar o resto da sua vida presa em uma cela sem liberdade.”

Juiz Brendan Sheehan, ao condenar mulher à prisão perpétua