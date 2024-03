Essas são melhores maneiras de tirar manchas de roupas (poucos conhecem)

Existem algumas técnicas caseiras, pouco conhecidas, mas que podem ser a solução contra a sujeira

Ruan Monyel - 20 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Tata Gulusian)

Tirar manchas de roupas pode parecer uma tarefa árdua e muitas vezes frustrante, mesmo com os produtos comerciais disponíveis, as sujeiras parecem resistir a todos.

No entanto, existem algumas técnicas caseiras, que são menos conhecidas, mas que podem ser verdadeiras descobertas na hora de remover manchas.

Experimente essas dicas da próxima vez que se deparar com uma sujeira indesejada e se surpreenda com o resultado.

O maior terror das donas de casa são as roupas manchadas, afinal, é um desafio removê-las.

Mesmo com muitos produtos disponíveis nas prateleiras, nada parece surtir resultado em manchas específicas, mas receitas caseiras podem ser a solução.

Um perfil de dicas no Instagram (@dicasemcasa_), fez uma publicação com truques para remoção de sujeiras, até mesmo as mais profundas, das peças de roupa.

Na foto, algumas combinações de limpadores naturais prometem remover manchas de maneira simples com ingredientes do dia a dia.

Para manchas de caneta, comuns em uniformes escolares, a combinação de álcool com limão parece ser a melhor solução.

Já o uso do sal aliado ao vinagre branco é uma receitinha ótima contra “acidentes” com vinho, assim como o bicarbonato de sódio misturado na água, pode acabar com as manchas de desodorante.

Quem ama café, por um descuido, já deve ter manchado alguma camisa, mas o uso de água oxigenada pode ajudar a recuperar a peça.

Por fim, na postagem, o uso de água quente, sabão e farinha se mostra uma solução para manchas provocadas por gordura.

É comum encontrar esse tipo de dica na internet, mas lembre-se: antes de fazer em casa, veja se o material não exponha o tecido a nenhum risco, afinal, manter a integridade da peça é o mais importante. Confira a publicação.

