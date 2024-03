Primeira parcela do 13° salário já tem data para cair; veja o calendário

Para saber a data de depósito, é preciso conferir o número final do benefício e o valor recebido do INSS

Magno Oliver - 21 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube/ Canal Adilsom Vídeos)

O governo federal publicou um decreto muito importante para aposentados e pensionistas do INSS ficarem de olho ainda nesse primeiro semestre de 2024.

Decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União confirmou que irá fazer a antecipação do pagamento do 13º salário aos beneficiários.

O texto afirma que a primeira parcela do abono anual será paga na folha de abril e a segunda parcela na folha de maio.

Possuem direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

De acordo com o comunicado, “na hipótese de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.”

O pagamento do 13o salário do INSS será realizado em duas parcelas: a primeira, correspondente a 50% do valor, será realizada entre os últimos cinco dias úteis de abril e os primeiros cinco dias úteis de maio.

Assim, a segunda parcela, que complementa o valor total do abono anual, está programada para o período entre os últimos cinco dias úteis de maio e os primeiros cinco dias úteis de junho.

