Conheça histórico de crimes e como agia estuprador em série preso na Grande Goiânia

Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, chegou a estuprar uma criança de 11 anos

Maria Luiza Valeriano - 25 de março de 2024

Polícia Civil pede que possíveis vítimas busquem delegacias (Foto: Reprodução/PC)

Foi identificado e preso um homem suspeito de ser um estuprador em série que comete crimes na Grande Goiânia desde, pelo menos, 2015. Segundo a Polícia Civil (PC), foram registradas oito vítimas, sendo que há grande probabilidade de Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, ter feito outras.

A investigação aponta que o homem, casado e com filhos, usava carros de parentes ou terceiros para abordar as mulheres. Ao se aproximar, além de fazer uso da religião para conquistar uma certa confiança, afirmando ser da mesma vertente que a vítima, ele também as dopava para impedir qualquer capacidade de defesa.

Em outros casos, o homem fez ameaças de morte, portando arma de fogo ou faca. Após o crime atroz, ele então abandonava as vítimas em locais ermos.

O primeiro crime denunciado que teve Daniel como suspeito ocorreu no dia 1º de janeiro de 2015, quando ele atacou uma jovem de 22 anos na zona rural de Trindade.

Houve um segundo registro, quase dois anos depois, em 30 de dezembro de 2016. Neste caso, o suspeito violentou uma criança de 11 anos, no Jardim Cerrado, em Goiânia.

Em 2018, no dia 20 de fevereiro, Daniel estuprou uma terceira mulher, de 34 anos, na GO-060, em Santa Bárbara. Dois anos depois, em 18 de janeiro de 2020, o homem também vitimou uma mulher, de 56 anos, abordada no Jardim Curitiba, em Goiânia, e deixada na GO-070, em Goianira.

Em 2022, 02 de julho, ele voltou a atacar mulheres na capital, quando vitimou uma jovem de 22 anos, abordada em frente ao Portal Sul Shopping. Outra vítima, de 56 anos, foi estuprada em 04 de maio de 2023, no Setor Nova Esperança, em Goiânia.

Houve ainda outra jovem, de 24 anos, cuja violação ocorreu no Setor Progresso, em Goiânia. Por fim, o último registro é de uma vítima de 55 anos, violentada no Residencial Real Conquista, em Goiânia, em 16 de março deste ano.

A partir da última denúncia, em que foi comunicado o uso de um VW Fox de cor escura, o veículo foi identificado no local do crime de dezembro de 2023. Além disso, como a vítima teve o celular roubado, foi possível encontrar o aparelho na residência de Daniel, onde também foi realizada a prisão em flagrante do filho do suspeito por receptação.

Até o momento, oito vítimas tiveram as denúncias ligadas ao homem. Segundo a delegada adjunta da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM), Amanda Menuci, não há dúvidas de que se tratam do mesmo suspeito que, devido a quantidade de registros, pode ter feito diversas outras vítimas.