Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude a exame de doping

A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS)

Folhapress - 25 de março de 2024

Gabigol foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude a exame de doping (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Folhapress)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O atacante Gabigol foi punido com dois anos de suspensão em julgamento concluído nesta segunda-feira (25) no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD).

A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que tem como pena máxima uma suspensão de quatro anos.

O julgamento que resultou na condenação do atacante do Flamengo aconteceu em duas partes.

Na semana passada, a sessão foi interrompida após cinco horas de duração e foi retomada nesta segunda.

A punição, se prevalecer após o recurso, vai extrapolar o tempo que Gabigol tem de contrato com o Flamengo. O vínculo atual vence em 31 de dezembro de 2024.

COMO FOI A DENÚNCIA

O episódio que gerou o processo contra Gabigol aconteceu em 8 de abril de 2023. Um sábado. Véspera de um jogo contra o Fluminense pela final do Carioca.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para um teste surpresa, fora de competição.

Os oficiais de controle de dopagem, que são os responsáveis por colher as amostras dos jogadores, relataram várias situações negativas a respeito de Gabigol.

A ideia era colher as amostras e fazer os exames antes do treino.

Só que aí veio a lista de situações relatadas:

– Gabigol não foi até os Oficiais antes do treino e ignorou a presença deles depois do treino. Ele foi almoçar e nem ligou para fazer o exame.

– Gabigol, segundo o relato, tratou a equipe com desrespeito, indignado porque ele estava sempre na lista dos exames.

– Os oficiais disseram que Gabigol estava muito irritado e usou uma “linguagem rude”.

Passada essa celeuma inicial, Gabigol teria aparecido depois sem avisar e pegou o pote para coletar a amostra de urina sem avisar a ninguém. O oficial de controle teve que ir correndo atrás dele no banheiro.

Os oficiais precisam ter contato visual enquanto o jogador faz o xixi no copinho. Por que? Para comprovar que ele não colocou urina de outro lugar ou de outra pessoa para ser testada.

Há o relato na denúncia contra ele de que o jogador tentou esconder a genitália no momento da coleta da urina.

O relato dá conta que Gabigol ainda entregou o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido.

Naquele dia, Gabigol não foi o único a ser testado. Outros jogadores do Flamengo também foram submetidos ao exame.

Por isso tudo, o atacante foi denunciado por “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de doping”.

O que a defesa já tinha alegado

No processo, a defesa de Gabigol já tinha alegado que o comportamento do jogador não configura tentativa de fraude.

Em relação ao tempo depois do treino para coleta do material, a defesa do jogador disse ainda que isso deveria aguardar um prazo mínimo de duas horas, após a atividade, para que as taxas biológicas não fossem afetadas pelo esforço feito e forneçam um resultado dentro da realidade.

O advogado do atacante do Flamengo ainda disse que, caso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas e de segurança, caberia aos oficiais recusarem a entrega e exigir uma nova coleta. Só que isso não aconteceu