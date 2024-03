Tradicional Casa de Carnes de Anápolis fecha parceria com o Zumm Delivery e agora oferece entrega para toda cidade

Com carnes selecionadas e cortes frescos, estabelecimento oferece kits semanais completos, a partir de R$ 89,99

Publieditorial - 26 de março de 2024

Com a parceria com a Zumm Delivery, a Casa de Carnes Mauá agora entrega em toda a cidade. (Foto: Divulgação)

Já consolidada em Anápolis, a Casa de Carnes Mauá fechou parceria com o aplicativo de entregas, Zumm Delivery, para oferecer ainda mais praticidade para os clientes.

Com carnes selecionadas e cortes frescos, o estabelecimento oferece kits semanais completos, a partir de R$ 89,99, para aqueles que buscam por qualidade e agilidade na hora de preparar as refeições diárias para a família, ou até mesmo para curtir um bom churrasco no final de semana.

Proporcionando ainda mais praticidade e agilidade, a Zumm Delivery agora deixa as encomendas, feitas na Casa de Carnes Mauá, no conforto da casa do consumidor, de forma rápida e em toda a cidade.

“Enfrentamos diversos desafios logísticos ao longo dos anos, buscando sempre aprimorar nossas entregas. Já experimentamos, outras maneiras de trabalhar, diferentes sistemas, mas foi com a Zumm Delivery que finalmente encontramos a eficiência que buscávamos”, afirmou Helen Nascimento, proprietária do comércio.

“Graças a essa parceria, conseguimos oferecer um serviço de entrega de alta qualidade todos os dias da semana”, completou.

Os interessados em garantir um kit semanal podem entrar em contato por meio dos números, (62) 3098-1247 (ligação) ou então pelo WhatsApp (62) 9 9950-3179.

Kits disponíveis na Casa de Carnes Mauá:

1. Kit Casal:

500 Gramas

– Coxão Mole Bife;

– Filé de Frango;

– Coxa e Sobrecoxa;

– Pernil Bife;

– Músculo Moído;

– Acém para Panela.

Apenas R$ 89,99.

2. Kit Econômico:

500 Gramas

– Músculo Moído;

– Coxão Mole para Bife;

– Linguiça de Frango;

– Filé de Frango Bife;

– Coxa e Sobrecoxa;

– Acém para Cozinhar;

– Pernil Suíno em Cubos;

– Lombo Suíno Bife.

Apenas R$ 99,99.

3. Kit Semanal:

500 Gramas

– Coxão Mole Bife;

– Acém em Cubos;

– Acém Moído;

– Filé de Frango para Strogonoff;

– Almôndega Bovina;

– Lombo em Cubos;

– Pernil Bife;

– Filé de Frango Bife;

– Coxa e Sobrecoxa;

– Linguiça Suína.

Apenas R$ 144,99.

4. Kit Fitness:

500 Gramas

– Coxão Mole para Strogonoff;

– Coxão Mole Bife;

– Acém para Panela;

– Linguiça de Frango;

– Patinho Bife;

– Patinho Moído;

– Filé de Frango em Cubos;

– Filé de Frango Bife;

– Filé de Frango para Strogonoff;

– Coxa de Frango.

Apenas R$ 154,99.

5. Kit Família:

1 kg

– Alcatra Bife;

– Bisteca Suína;

– Coxinha da Asa;

– Filé de Frango;

– Acém em Cubos;

– Costela Bovina;

Apenas R$ 159,99.

6. Kit Red:

1 kg

– Coxão Mole Bife;

– Costela;

– Patinho para Strogonoff;

– Músculo Moído;

– Acém em Cubos.

Apenas R$ 159,99.