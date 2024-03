Anápolis recebe feirão de renegociação de dívidas com até 90% de descontos

Evento contará com mais de 30 empresas e deve ser realizado durante todo o mês de abril

Thiago Alonso - 28 de março de 2024

O Procon de Anápolis vai realizar, a partir da próxima segunda-feira (1º) até 30 de abril, a 5º edição Feirão de Renegociação de Dívidas para os consumidores do município.

A ação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da instituição, localizada na Avenida Belo Horizonte, no bairro Vila Jussara.

Vale destacar que os atendimentos ocorrerão de forma ininterrupta, inclusive durante o horário de almoço.

Ao todo, mais de 30 empresas farão parte do evento, com a possibilidade de renegociar até 90% dos valores de juros, multas e correção monetária dos anapolinos.

O parcelamento dos débitos também poderá ser feito em até 20 parcelas.

Além do feirão na sede do Procon, entre os dias 22 e 26 de abril, um caminhão da Caixa Econômica Federal e duas vans de atendimento móvel vão atender clientes na Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí.

Confira a lista com todos empresas completas que fazem parte do evento: