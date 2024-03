Fazendeiro que matou empresária em Anápolis é preso no Tocantins

Além de Edney, o motorista que o transportava também foi detido pela PM do estado vizinho

Danilo Boaventura - 28 de março de 2024

Edney Rodrigues é o assassino de Rejane Pires. (Foto: Divulgação/ PMTO)

Foi preso no final da noite desta quinta-feira (28), em Araguaçu (TO), o empresário e fazendeiro Edney Rodrigues dos Santos. Ele é o assassino da também empresária Regiane Pires da Silva.

O crime ocorreu durante à tarde, em uma loja do bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis.

Edney fugiu em um carro após abrir fogo contra a ex-esposa e mãe de seus filhos.

Desde então as forças de segurança em Goiás passaram a procurá-lo em todos os cantos do estado, alertando as polícias de outras unidades da federação que ele estava em fuga.

Além de Edney, o motorista que o transportava também foi preso.

Mais informações a qualquer momento.