Claudia Raia relembra tentativa de abuso aos 13 anos: ‘Tentou me agarrar’

Assustada com o que aconteceu, Claudia Raia não pensou duas vezes, pegou as roupas que tinha levado, e decidiu ir embora dali naquele segundo

Folhapress - 29 de março de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

A atriz Claudia Raia relembrou uma tentativa de abuso que teria sofrido nos Estados Unidos quando tinha 13 anos. Ela foi ao país após ganhar uma bolsa de estudos para estudar balé.

Lá, ela ficou hospedada na casa de um coreógrafo que era professor da academia da mãe e de sua confiança. Emocionada, Raia disse que o homem tentou agarrá-la

“Depois de quase um mês e meio lá, ele me atacou. Tentou me agarrar e eu joguei uma coruja de cristal na cabeça dele”, relembrou a atriz em entrevista a Tati Bernardi no podcast Desculpa Alguma Coisa.

Assustada com o que aconteceu, Claudia Raia não pensou duas vezes, pegou as roupas que tinha levado, e decidiu ir embora dali naquele segundo.

“Minha mãe sempre me ensinou: se alguém chegar perto de você ou te pegar, pega o que tiver no teu lado e taca na cabeça”, contou a atriz da Globo.

Para a sua sorte, uma professora a viu chorando na tentativa de fugir na rua e a acolheu em casa. Durante o período de estudos, Raia dividiu o apartamento com ela. A atriz diz que tenta passar o mesmo ensinamento para a sua filha, Sophia.