Empresário e piloto goiano está desaparecido após queda de avião em São Paulo

Destroços de aeronave foram encontrados nesta sexta-feira (29), depois de acidente na Serra do Japi

Maria Luiza Valeriano - 29 de março de 2024

Último contato foi feito às 23h de quinta-feira (28) (Foto: Reprodução/GCM de Jundiaí)

A Força Aérea Brasileira (FAB) identificou o piloto envolvido na queda de um avião na Serra do Japi, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). Angelo Chaves Pucci, empresário goiano de 44 anos, era quem pilotava a aeronave no momento do acidente.

Os destroços do avião foram encontrados em meio à mata na Serra do Japi, próximo ao município de Jundiaí (SP), nesta sexta-feira (29). No entanto, ainda não há informações sobre o piloto, que era o único dentro do bimotor.

A aeronave decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, com destino ao Campo de Marte, na cidade de São Paulo. No entanto, o piloto decidiu retornar devido a condições adversas de pouso.

Segundo a PM, o último contato do piloto ocorreu por rádio, às 23h de quinta-feira, enquanto sobrevoava a Serra do Japi.

Equipes foram deslocadas para realizar buscas mas, devido à falta de visibilidade devido às chuvas, as atividades serão retomadas neste sábado (30).

Segundo o portal da Band, além de equipes da Divisão Florestal da Guarda Municipal (GM) de Jundiaí (SP) e Corpo de Bombeiros, a coordenadoria da Fundação Serra do Japi disponibilizou um drone para auxiliar nas buscas, além de contar com a ajuda de um helicóptero da PM.