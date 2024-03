Mulher usa o último dinheiro que tinha na conta para jogar na loteria e fica surpresa com quanto ganhou

Em um golpe de sorte, apostadora explicou qual a primeira reação que teve e o que fará com a bolada

Gabriella Licia - 29 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma mulher viralizou na internet após tornar pública a história inacreditável que vivenciou. Segundo ela, tinha apenas £ 4,90 na conta e, para não deixar o dinheiro parado, resolveu apostar na loteria.

Marlyn Anderson é casada com Ian e, juntos, vivem na Escócia. Ao jornal The Sun, a apostadora explicou que entrou na conta bancária e encontrou o simbólico valor guardado.

Para movimentar, decidiu apostar tudo em um bilhete de loteria, de forma despretensiosa. Foi então que a sorte se virou para ela e a vida mudou completamente.

“Achei que não fazia sentido £ 4,90 ficar na minha conta, então pensei em comprar um ingresso do Lucky Dip para o próximo sorteio. Inicialmente, pensei que havíamos ganhado £ 1 mil e fiquei absolutamente encantada”, relembrou.

No entanto, muito além de £ 1 mil, Marlyn recebeu um golpe de sorte com um prêmio de £ 1 milhão (o equivalente a R$ 6,2 milhões). “Comecei então a contar os zeros – e não conseguia acreditar no que estava vendo – então contei-os novamente!”, disse em êxtase.

“Eu simplesmente pensava que não poderia ser verdade e que devia ser uma farsa! Eu estava desesperadamente observando o relógio marcar 08h quando pude ligar para o número da Loteria Nacional para confirmar se o que eu estava vendo realmente era verdade! Não pude acreditar quando a pessoa do outro lado da linha me disse que sim!”, contou.

A apostadora explicou que o marido está com uma doença gravíssima e em estágio terminal. Por isso, comprará uma casa melhor e um carro que atenda as necessidades dele.

Além disso, gastará alguns valores investindo em boas memórias com o parceiro.