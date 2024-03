Rússia prende jornalista que cobriu julgamento de Alexei Navalni por extremismo

Favorskaia foi a responsável por filmar o último vídeo do opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin

Folhapress - 29 de março de 2024

Antonina Favorskaia foi presa por autoridades russas. (Foto: YouTube/ O Povo)

O Kremlin mantém sob custódia a jornalista Antonina Favorskaia, acusada de participação em uma organização extremista por supostamente coletar, editar e publicar material para a Fundação Anti-Corrupção, grupo criado por Alexei Navalni e colocado em lista de instituições vistas como extremistas.

Favorskaia foi a responsável por filmar o último vídeo do opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo o britânico The Guardian, e cobriu o julgamento do ativista, morto em fevereiro em condições ainda poucos esclarecidas enquanto cumpria pena de 30 anos em uma cadeia na região de Iamalo-Nenets, no Ártico.

A jornalista foi interrogada na quarta-feira (27) em um centro de detenção onde passou dez dias por desobedecer a ordens policiais, segundo a SOTAvision, veículo independente do qual Favorskaia participa.

Depois, continuou sob detenção e foi novamente acusada, desta vez por participar de organização extremista. Em audiência fechada nesta sexta-feira (29), juízes ordenaram que ela permaneça em prisão temporária ao menos até o dia 28 de maio.

Favorskaia e sua defesa protestaram. “Sou completamente contra um processo fechado. A imprensa precisa saber o que está acontecendo aqui, do que estou sendo acusada”, disse ela, segundo o site independente Mediazona.

Duas colegas, Alexandra Astakhova e Anastasia Musatova, que pretendiam acompanhar a libertação da jornalista também foram presas, de acordo com a SOTAvision.

Segundo a organização grupo independente OVD-Info, mais dois profissionais de imprensa foram detidos nesta quinta-feira (28) quando filmavam perto da casa de Favorskaia, Ekaterina Anikievitch, também da SOTAvision e Konstantin Zharov, da RusNews, que afirmou ter sido agredido por policiais.

Na cidade de Ufa, a 1.300 km a leste de Moscou, a jornalista Olga Komleva, da RusNews, também foi presa e acusada de extremismo e participação na fundação de Navalni, segundo a ONG Repórteres sem Fronteiras. Forças de segurança invadiram as residências de alguns dos detidos.

Kira Iarmish, assessora de Navalni, disse que Favorskaia não publicou nada nas plataformas da fundação. “Mesmo que descartemos a falsidade da acusação, sua essência permanece: a jornalista é acusada de fazer o trabalho de jornalista”, escreveu Iarmish no X.

A repressão política e a profissionais de imprensa na Rússia explodiu após o início da Guerra da Ucrânia, no início de 2022, segundo ONGs que monitoram o tema.

Esta semana marca também um ano desde a prisão de Evan Gershkovich, repórter do jornal americano The Wall Street Journal detido por suposta espionagem.

Gershkovich foi preso na cidade de Ekaterimburgo pelo FSB, o serviço secreto russo e principal organização herdeira da KGB soviética, que acusa o jornalista de coletar segredos militares sob ordem dos Estados Unidos –que, assim como o Wall Street Journal, nega a acusação.

Essa foi a primeira prisão de um jornalista americano por espionagem em solo russo desde a Guerra Fria.

A Justiça, no entanto, segue negando recursos em audiências fechadas e estendendo a detenção provisória de Gershkovich, que está preso na cadeia de Lefortovo, em Moscou. Ele não tem acesso a ligações telefônicas, segundo amigos, e só deixa sua cela diariamente por uma hora para fazer exercícios.