Goiás tem um ‘mundo’ subterrâneo secreto que é mais bonito que muitas cidades europeias

Descobertas no século XVIII, cavernas continuam maravilhando turistas e pesquisadores

Davi Galvão - 30 de março de 2024

Cavernas do Parque Terra Ronca. (Foto: Divulgação/Secretaria do Meio Ambiente de Goiás/ José Humberto de Paula

No coração do estado de Goiás, na cidade de São Domingos, encontra-se o Parque Estadual da Terra Ronca, um portal para um universo secreto, esculpido pela natureza ao longo de milhões de anos.

Lá, mais de 200 cavernas se escondem sob a superfície, formando o maior complexo de cavernas da América do Sul.

Em um mundo repleto de mistérios e belezas, luzes cintilantes revelam formações rochosas de formas e cores inimagináveis, relembrando histórias de um passado longínquo, quando o local era um fundo marinho.

As cavernas da Terra Ronca foram descobertas no século XVIII, mas os segredos de lá só começaram a ser desvendados na década de 1950. Desde então, aventureiros e amantes da natureza exploram as trilhas subterrâneas, desbravando um mundo de silêncio e contemplação.

Para conhecer esse paraíso subterrâneo, é preciso seguir algumas medidas de segurança. O uso de capacete com lanterna é obrigatório, assim como a contratação de um guia experiente.

É importante lembrar que as cavernas são ambientes que devem ser respeitados, assim, fumar, alimentar animais ou retirar qualquer material do local é proibido.

Com cerca de 60 km de extensão, disponíveis para visitação, o Parque Estadual da Terra Ronca oferece diversas opções para todos os níveis de experiência.

As cavernas Terra Ronca I e II são as mais populares, com a primeira ostentando 7 km de extensão e a segunda encantando os visitantes com um rio subterrâneo de águas cristalinas.