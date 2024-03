O truque do papel alumínio que está sendo usado por muitas donas de casas

Gabriella Licia - 30 de março de 2024

Papel alumínio pode ser bem mais útil do que imaginamos. (Foto: Ilustração)

Já ouviu falar sobre o truque do papel alumínio que está ajudando inúmeras pessoas na hora de lavar as louças e acabou se tornando uma febre entre as donas de casa?

Simples, sem gastos e extremamente prático, o segredinho promete devolver todo o brilho para os talheres de metais que acabam se manchando com o tempo.

E aí, ficou curioso para entender melhor como funciona? É fácil, basta conferir o passo a passo que separamos a seguir e nunca mais sofrer para remover as manchinhas dos garfos, facas e colheres. Olha só!

O primeiro passo é separar um tamanho generoso de papel alumínio, a panela que você usará no fogo e todos os talheres manchados que precisarão passar pela revitalização.

Agora, pegue o papel e corte em pedacinhos. Faça bolinhas com o alumínio para facilitar o processo. Depois, coloque uma boa quantidade de água na panela, adicione os papéis e todos os talheres.

Faça com que os objetos fiquem cobertos com as bolinhas e a água. Agora, basta deixar ferver!

Você perceberá que as manchinhas encontradas nos itens de cozinha sairão facilmente, fazendo com que os objetos fiquem novinhos em folha, como se tivesse acabado de comprar.

Uma outra dica encontrada na internet é acrescentar sal grosso na água, durante o processo de fervura. O ingrediente potencializará o processo, fazendo com que todas as marcas desapareçam em questão de minutos.

A vantagem é que você não precisará gastar nada, tampouco perderá tempo esfregando os itens.

Mais truques

Na hora de guardar os talheres, seque bem com um pano seco antes de devolver os itens à gaveta. Isso evitará que gotículas de água permaneçam sobre os metais até que evaporem.

Assim as manchas serão evitadas posteriormente.

