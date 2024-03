Turbulência força Boeing que decolou de Israel a desviar rota e pousar em NY

Cerca de 20 pessoas tiveram ferimentos leves, das quais sete foram encaminhadas para o hospital

Folhapress - 30 de março de 2024

(Foto ilustrativa: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ventos fortes fizeram um Boeing 787 que viajava de Tel Aviv a Nova Jersey nesta sexta-feira (29) mudar de rota e pousar, no começo da noite, no Aeroporto Internacional Stewart, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Nova York. A turbulência deixou cerca de 20 pessoas com ferimentos leves, das quais sete foram encaminhadas para o hospital.

Segundo Michael Bigg, chefe do Serviço Médico de Emergência de New Windsor, cidade próxima à base aérea, havia 320 pessoas na aeronave, que fazia o voo 85 da United Airlines, com duração de cerca de 11 horas. De acordo com ele, alguns passageiros reclamaram de náusea, enjoo e dor no peito.

“Avaliamos cerca de 30 pessoas e transportamos sete para um hospital local, apenas para observação”, afirmou Bigg à ABC7. “Não há ferimentos graves, mas a maioria deseja ser examinada no pronto-socorro.”

À mesma emissora, o passageiro Roi Gonen disse ter ficado com o coração acelerado. “Eu comecei a mandar uma mensagem para minha esposa, só para garantir”, afirmou ele. “Vi uma mulher vomitando dois assentos atrás de mim.”

O chefe do condado de Orange, Steve Neuhaus, agradeceu os socorristas pela ação “rápida, eficiente e profissional”. “Seus esforços colaborativos nesta noite de Sexta-Feira Santa ajudaram a aliviar o estresse e a dificuldade de uma situação desafiadora”, afirmou em um comunicado.

Após reabastecer, o avião decolou novamente e finalmente pousou no Aeroporto Internacional de Newark, seu destino original, ainda na sexta-feira. A FFA (Agência Federal de Aviação, na sigla em inglês) disse em nota que vai investigar o incidente.