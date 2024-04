6 frases para usar e desarmar uma pessoa que está sendo ignorante

Pode ser mais fácil do que se imagina o jeito de deixar ela completamente desestabilizada

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Uma pessoa que está sendo ignorante normalmente age pensando apenas em si, esperando que todos à sua volta acatem suas vontades e regras.

Bom e lidar com esse tipo de gente pode ser chato demais, porque elas nos vencem pela grosseria e arrogância.

Sendo assim, é preciso muita inteligência emocional e firmeza para desarmar os ignorantes, e te daremos algumas estratégias para isso!

6 frases para usar e desarmar uma pessoa que está sendo ignorante:

1. Você está certo

Pode ser duro isso, mas dizer logo de cara para um ignorante que ele está certo vai te poupar ouvir um longo discurso.

Usando essa frase, você acaba cortando o assunto e tirando aquilo que eles adoram: te fazer ouvir o porquê estarem certos.

Muitas vezes a ignorância serve apenas para massagear um ego inflado e carente.

2. Eu avisei

Depois que uma pessoa ignorante quebrar a cara, diga a ela, em alto e bom tom, um “eu avisei”.

Isso vai abalar a estrutura dela e demonstrar que nem sempre ela está certa e deve agir com prepotência para sustentar seus ideais.

3. Preciso que as coisas aconteçam do meu jeito

Outra forma de desarmar essas pessoas e deixá-las de mãos atadas é lançar logo de cara que quer as coisas do seu jeito e não delas.

Diga com firmeza como quer as coisas e não poupe saliva para sustentar seus desejos.

4. Prefiro não contar com a sua ajuda

Mais uma coisa a ser dita é dizer com clareza que prefere não contar com aquela ajuda, deixando claro a dificuldade em lidar com uma pessoa ignorante.

Essa frase com toda certeza deixa a pessoa completamente desarmada e sem saber o que fazer.

5. Eu tenho mais o que fazer do que ficar aqui

Usar grosseria para lidar com os ignorantes nem sempre é a melhor saída, mas, às vezes, cai bem.

Então, nossa dica é: seja curto e grosso, e diga que não precisa ficar ali ouvindo a ladainha de uma pessoa que só pensa em si.

6. Não quero ter amizade com pessoas como você

Por fim, tenha inteligência emocional e segurança para dizer a uma pessoa ignorante que você seleciona bem com quem se relaciona e que prefere não ter nenhum vínculo com ela.

Isso deixará esse ignorante completamente sem graça e sem clima para seguir com seus comportamentos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!