Adolescente aciona bombeiros após cobra aparecer no tanque de casa, em Anápolis

Caso aconteceu em pleno domingo de Páscoa, para surpresa da menor, que acionou o Corpo de Bombeiros

Samuel Leão - 01 de abril de 2024

Adolescente encontra cobra dentro do tanque, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em pleno domingo (31) de Páscoa, uma adolescente, de 17 anos, foi surpreendida na própria casa ao se deparar com uma cobra dentro do tanque.

O caso aconteceu em Anápolis, no bairro São João. A surpresa ocorreu logo pela amanhã, quando a menor se dirigiu aos fundos da residência.

A cobra, de cor preta e tamanho mediano, estava dentro do tanque cheio de água, onde permaneceu até a chegada do resgate.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada, pela própria adolescente, e logo compareceu ao endereço.

No local da ocorrência, eles constataram a presença do animal, de espécie não identificada, e se prontificaram para fazer a retirada e devolução do mesmo para o habitat natural.

Os militares conseguiram, de maneira segura, tirá-la da água e transportá-la, soltando em local adequado na sequência.