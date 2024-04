Goiano que teve rosto atingido por rojão supera obstáculos e se torna sucesso na internet com história de superação

Nas redes sociais, ele já acumula mais de 200 mil seguidores e mostra um jeito bastante otimista de levar a vida

Davi Galvão - 01 de abril de 2024

Samuel Oliveira após diversos procedimentos estéticos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Já se tornou até clichê falar que com determinação e, principalmente, otimismo, é possível encarar os diversos problemas da vida. E esses dois atributos foram os responsáveis por todo o sucesso que o goiano Samuel Oliveira vem conquistando.

Já com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, hoje, com 31 anos, ele se tornou inspiração para vários internautas, algo que, há alguns anos atrás, ela jamais imaginaria ser possível.

Acontece que, em 2012, quando tinha apenas 19 anos, enquanto atuava como técnico de iluminação, durante um show em Caldas Novas, acabou sendo atingido por um rojão, diretamente na face, que quase lhe custou a vida.

O rojão lhe deixou com um buraco em uma grande área do rosto, de modo que necessitou de uma cirurgia de emergência, ficando duas semanas em coma e, ao total, mais de um mês no hospital.