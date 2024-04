Prefeitura de Aparecida oferece quase 300 vagas de emprego; saiba como se candidatar

Oportunidades são para atuar nos níveis administrativo e de produção

Maria Luiza Valeriano - 01 de abril de 2024

Empregos são ofertados em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas (Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece 291 vagas de emprego em diferentes áreas em conjunto com o setor de recursos humanos de diversas empresas para atuar no município.

As oportunidades, disponíveis no Sistema Municipal de Emprego (SIME), competem aos níveis administrativo e de produção.

Desse modo, das 291 vagas, destacam-se as 61 oportunidades para ajudante geral, 30 para vendedor externo e 25 para motorista de caminhão-carreta. Também há vagas para serviços gerais, cuidador de idosos, porteiro, nutricionista, entre outros.

Interessados devem buscar uma unidade Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). No Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, e, no sábado, das 08h às 13h.

No Araguaia Shopping, o SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Nestes locais, não é preciso agendamento.

Atendimentos também ocorrem nas unidades do Vapt-Vupt do Garavelo e Buriti Shopping, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados, das 08h às 13h, perante agendamento no site do Vapt-Vupt.

Para participar da seleção, candidatos devem fornecer RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e um telefone de contato. O selecionado receberá uma carta de encaminhamento para a realização da segunda etapa, que consiste em entrevista.

Mais informações estão disponíveis por meio do telefone de contato (62) 99194-3491.