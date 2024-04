Alerta para pessoas de todo o Brasil com RG antigo finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Visando maior segurança de dados e modernização do serviço público, governo federal faz apelo aos brasileiros sobre suas carteiras de identidade

Magno Oliver - 02 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

O Governo Federal brasileiro emitiu nota pública pedindo para que os brasileiros busquem maior segurança de seus dados e atualizem seus documentos, principalmente a carteira de identidade.

O decreto 10.977/2022 veio no intuito de implementar mudanças no novo documento unificado nacional de identidade (RG) e evitar fraudes e uso indevido de dados.

Em 2024, já está valendo para todos os cidadãos portadores do registro geral com finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

A nova Carteira de Identidade Nacional(CIN) é um documento criado com intuito padrão unificado que vai servir para uso e circulação em todo território nacional.

Ela usará o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) como identificação única a fim de permitir validação eletrônica de sua autenticidade por meio de QR Code, inclusive em situação offline.

De acordo com a pasta, são 26 estados e Distrito Federal, cada um com sua carteira.

Da forma como estava, os brasileiros poderiam ter até 27 documentos de identidade com números diferentes obtidos pelas unidades da federação. Isso facilitava diversas práticas de fraudes e crimes de segurança.

De acordo com registro do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a CIN já foi emitida para 3 milhões de brasileiros. Até o momento, 23 estados e o Distrito Federal já emitem o documento.

A primeira via da CIN é gratuita e as carteiras de identidade na versão antiga terão um prazo de dez anos para serem substituídas.

O novo documento possui validade de cinco anos, para pessoas até 11 anos de idade; Dez anos, para pessoas com idade de 12 anos completos a 59 anos; E validade indeterminada, para pessoas com idade a partir de 60 anos.

Em entrevista à Agência Brasil, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirma que a nova CIN também permitirá que o governo consiga modernizar e aprimorar a oferta de serviços públicos.

“A versão digital da CIN, que tem um QR Code, vai dar acesso às informações sobre o cidadão e possibilita, também, a integração com outros documentos, como a carteira de motorista digital. No futuro, teremos outros documentos concentrados no GOV.BR”, explicou a ministra.

Até o momento, a nova carteira de identidade é emitida, além do Distrito Federal, pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

