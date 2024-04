Gigante da moda inaugura mega loja com investimento milionário em Goiânia

Ponto de vendas possui 450m² de espaço físico e promete reforçar "brasilidade" com símbolos culturais do país

Thiago Alonso - 03 de abril de 2024

Primeira mega-unidade da Hering em Goiás será inaugurada no Flamboyant Shopping Center. (Foto: Divulgação)

Com um investimento milionário, a empresa de vestuário “Hering”, inaugura nesta quinta-feira (04), a primeira Mega Loja da marca em Goiás, no Flamboyant Shopping Center, em Goiânia.

Ao todo, foram aplicados R$ 2,7 milhões no empreendimento, que promete reforçar a “brasilidade” com símbolos culturais do país e uma decoração solar e vibrante, por meio do projeto “Bossa”.

O novo ponto de vendas da Hering possui um espaço físico de 450m², número quase quatro vezes superior aos tradicionais 120m² das outras unidades.

Além da estrutura maior, outro diferencial do lançamento na capital é que serão disponibilizadas em um só lugar diversos itens de vestuário, sejam eles masculinos ou femininos, além das linhas infantis, íntimas e esportivas.

Embora esta seja a primeira Mega Loja em Goiânia, existem outras 25 unidades espalhadas pelo Brasil, em cidades como Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Campinas (SP) e Campo Grande (MS).