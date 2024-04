Publicado edital de processo seletivo em Goiás para diversos cargos e salários de até R$ 3,4 mil

Certame acontecerá em uma única etapa e inscrições devem ser feitas de forma presencial

Gabriella Pinheiro - 04 de abril de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Jairo Marques)

A Prefeitura de Montes Claros de Goiás divulgou o edital de um novo processo seletivo para a contratação de profissionais em diferentes áreas e cargos.

São 117 oportunidades disponíveis, todas em caráter temporário, destinadas aos candidatos com escolaridade em níveis fundamental incompleto, médio ou superior.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 18 a 30 de abril, de forma exclusivamente presencial, na sede da Prefeitura da cidade, no núcleo de administração de pessoal, localizado na Avenida Santos Dumont, no Setor Água Branca, das 08h às 10h30 e das 13h às 16h30. Não será cobrado taxa.

As oportunidades são destinadas para os cargos de auxiliar de limpeza urbana, operador de máquinas – sendo trator, retroescavadeira, pá mecânica, motoniveladora, motoristas de caminhão, ambulância, transporte escolar e veículos utilitários.

Há vagas para as funções de auxiliar de serviços, recepcionista, coveiro, auxiliar de creche e berçário, cozinheira/copeira, assistente contábil e professor.

O certame acontecerá em apenas uma etapa, sendo análise de títulos e experiência profissional, aplicada a todos os candidatos. O resultado será divulgado no dia 15 de maio.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração que pode variar entre R$ 1.400,08 a R$ 3.435,42. A jornada de trabalho é de 30 a 40 horas semanais, a depender da função escolhida.

Mais informações estão disponíveis no edital.