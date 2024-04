Grupo é desmantelado pela CPE em Anápolis após roubar R$ 45 mil e sequestrar idoso

Criminosos teriam invadido residência da vítima e feito ameaças com arma de fogo em mãos

Augusto Araújo - 05 de abril de 2024

Suspeitos de terem roubado e sequestrado idoso foram presos em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um trio foi preso em Anápolis, nesta sexta-feira (05), sob a suspeita de terem roubado R$ 45 mil e sequestrar um idoso, de 63 anos.

A situação começou na cidade de Santa Isabel, cidade a 189 km de Goiânia. O grupo teria invadido a casa da vítima portando uma arma de fogo, utilizada para ameaçá-lo e coagi-lo a entregar todo o dinheiro que tinha.

Em seguida, os suspeitos teriam levado o idoso dentro carro, como um refém, até o distrito de Monte Castelo, em Jaraguá e se dirigiram a Anápolis.

No entanto, a Polícia Militar (PM) já havia sido informada sobre o sequestro e identificou o veículo utilizado para o crime no bairro Cidade Jardim.

Dessa forma, diante da abordagem da polícia, foram encontrados mais de R$ 17 mil com dois dos supostos autores, além de uma bolsa com outros R$ 22 mil e quatro celulares.

Contudo, o terceiro elemento que teria participado do crime se separou do grupo em determinado momento e não foi encontrado durante a ação policial – assim como o restante do dinheiro roubado.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes, onde se encontram à disposição da justiça.