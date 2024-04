Idosa arranca dedo de mulher em academia durante briga por aparelho no México

Vítima chegou a desmaiar e cair no chão após a agressão, provocando uma correria entre os funcionários do local

Folhapress - 05 de abril de 2024

Discussão teria começado por conta da demora da idosa no aparelho. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma mulher de 44 anos teve o dedo arrancado com uma mordida durante uma briga com outra mulher, de 66 anos, em uma academia no México.

A briga foi causada pela disputa por um aparelho. Por volta das 8h48 da segunda-feira (1º), as duas mulheres são vistas discutindo na academia Great Fitness, em Monterrey, porque, aparentemente, a mais velha, identificada apenas como Letícia, 66, pela polícia, demorou muito para se exercitar. Rosanna, 44, queria usar.

É possível ver Rosanna (de calça e camiseta pretas) se aproximando do aparelho usado por Letícia e as duas começam a discutir. A idosa então se levanta e passa a gesticular e a se agredirem. A briga só termina após dois homens a separarem.

Ao se soltar, Rosanna percebe que parte do dedo mínimo da mão esquerda havia sido cortada após receber uma mordida de Letícia. Ao final do vídeo, ela é vista abraçada a um jovem, antes de desmaiar e cair no chão, provocando uma correria entre os funcionários. Ela foi levada a um hospital local e submetida a uma cirurgia, mas pode ficar com limitação de mobilidade, segundo apurou o jornal Medio Tempo.

A idosa responderá processo por agressão. A Procuradoria Geral de Nuevo León informou que, em audiência, um agente do Ministério Público apresentou provas suficientes para acusá-la por agressão. Como medida cautelar, ela está proibida de aproximar-se ou comunicar-se com a vítima, informou o jornal El Tiempo.

A academia publicou uma nota de repúdio, lamentando o ocorrido. A matrícula de ambas foi cancelada.