Pedra gigante esmaga carro durante terremoto em Taiwan

Traseira do automóvel foi esmagada durante tentativa de fuga e motorista sofreu ferimentos leves

Folhapress - 05 de abril de 2024

Pedra gigante atingiu carro em Taiwan. (Montagem: Captura/Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um vídeo gravado na última quarta-feira (3) em Taiwan mostra carros dando ré para tentar fugir de um deslizamento que provocou a queda de enormes pedras em uma estrada de Hualien, cidade mais atingida pelo maior terremoto em 25 anos na ilha.

No vídeo, reproduzido pela agência de notícias Reuters, é possível ver pelo menos oito pedras caindo de uma montanha nessa localidade. Uma delas esmaga a traseira de um carro que tentava escapar da área de risco. De acordo com o jornal britânico Guardian, o motorista teve apenas ferimentos leves.

O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,2 subiu para 12 após socorristas acharem mais dois corpos nas montanhas da ilha nos dias posteriores ao evento geológico. Os trabalhos de resgate para encontrar 13 desaparecidos, incluindo três estrangeiros de nacionalidade australiana e canadense, continuavam nesta sexta, apesar da ameaça de mais deslizamentos de terra.

“A chuva aumenta os riscos de quedas de pedras, que são atualmente os maiores desafios”, disse Su Yu-ming, líder de uma equipe de buscas, mencionando a expectativa de chuva. “Esses fatores são imprevisíveis, o que significa que não podemos confirmar o número de dias necessários para as operações de busca e resgate.”

Segundo autoridades, há ainda cerca de 400 pessoas isoladas em um hotel de luxo no Parque Nacional Taroko Gorge. Os hóspedes estão em segurança, e helicópteros têm transportado os feridos e levado suprimentos.

Além disso, um grupo de 50 trabalhadores que viajavam a bordo de quatro micro-ônibus a caminho de um hotel no mesmo parque e que haviam perdido contato com os bombeiros logo após o tremor foram encontrados.

“Sou sortudo por sobreviver”, disse David Chen, 63, gerente de segurança do hotel, após seu resgate. “Ficamos aterrorizados quando o terremoto aconteceu pela primeira vez.” Ele conta que ainda havia pedras rolando pelas encostas quando o grupo foi achado. “Tivemos que desviar das pedras que caíam, com a equipe de resgate na frente.”

A mãe dele, Chen Lan-chih, chorou de alívio ao reencontrar o filho. Após o tremor, a família ficou sem saber se ele havia sobrevivido. “Fiquei feliz quando ele voltou”, disse a senhora de 85 anos. “Não dormi nada na noite passada e não consegui comer nada.”

Muitos empresários de Hualien, cidade famosa pelo seu relevo acidentado, estão preocupados com as consequências econômicas do terremoto. “Isso é um desastre para nós porque tudo aqui depende do turismo”, disse Aga Syu, proprietária de um albergue, acrescentando que sua principal preocupação era com o bem-estar dos hóspedes.

“Espero que isso não destrua a imagem de Hualien para eles.”

Nesta sexta, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa disse que seu país fornecerá US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) em ajuda a Taiwan para os esforços de resgate e recuperação.