Homem é encontrado morto em Goiânia após casa pegar fogo enquanto ele dormia

Vizinhos ainda tentaram conter o avanço das chamas com baldes, até a chegada do Corpo de Bombeiros

Isabella Valverde - 06 de abril de 2024

Vítima tinha sono pesado e, por conta disso, não teria acordado com o incêndio. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Após um incêndio atingir uma residência no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em um colchão colocado no chão. A tragédia ocorreu durante a noite desta sexta-feira (05).

O local atingido se tratava de um lote com vários pequenos barracões e o imóvel em questão, ficava ao fundo. Vizinhos ainda tentaram conter o avanço das chamas com baldes, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A vítima estaria dormindo dentro de casa com uma vela acesa sobre o móvel no momento em que as chamas tomaram conta da casa. Por ter sono profundo, não teria chegado a acordar quando tudo aconteceu.

Logo que a corporação chegou ao endereço indicado, o corpo do homem foi encontrado carbonizado.

Conforme relatos dos vizinhos, o local estava sem energia elétrica e, por conta disso, era comum o uso de velas durante o período noturno.

Após conter o fogo, a corporação deixou a residência atingida e a vítima sob responsabilidade da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC).