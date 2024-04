Advogados precisarão passar por nova solenidade: “passado sombrio deve ser superado”

Medida foi aprovada por unanimidade e partiu do vice-presidente nacional da Ordem, Rafael Horn

Davi Galvão - 07 de abril de 2024

Rafael Horn é vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn. (Foto: Reprodução)

Após uma mudança recente no regimento da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), os novos profissionais que ingressarem na associação passarão a prestar o juramento com a mão sobre o peito, não mais com o braço estendido a frente.

A medida foi aprovada de forma unânime pelo Conselho Pleno OAB Nacional, com a iniciativa partindo do vice-presidente nacional da Ordem, Rafael Horn.

A alteração busca desassociação com o gesto do braço estendido que, nas palavras do vice-presidente, “remete a um passado sombrio que deve ser superado” – em analogia à saudação nazista.

“Ao adotar a posição da mão no peito, reforçamos o compromisso com os valores democráticos e de respeito aos direitos humanos que regem nossa sociedade”, finalizou Rafael.

Agora, os novos advogados deverão prestar o compromisso, segundo a proposta aprovada, de pé e com a mão direita no peito esquerdo, perante o Conselho Seccional, a Diretoria ou o Conselho da Subseção.