Ziraldo ganhará uma estátua no Rio de Janeiro em homenagem a seu legado

Na cerimônia, a filha de Ziraldo, Fabrizia Pinto, falou sobre o desejo de ter uma estátua no Rio em homenagem a seu pai

Samuel Leão - 07 de abril de 2024

Ziraldo deverá ganhar uma estátua no Rio de Janeiro. (Foto: Ana Colla/Divulgação)

ALÉXIA SOUSA – RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Para além de suas obras, o multiartista mineiro Ziraldo, morto aos 91 anos, será eternizado em uma escultura na cidade do Rio de Janeiro, onde morou por mais de 30 anos.

O prefeito Eduardo Paes confirmou à Folha que atenderá o pedido feito pela família do cartunista durante o velório do desenhista neste domingo (7) no Museu de Arte Moderna do Rio.

Na cerimônia, a filha de Ziraldo, Fabrizia Pinto, falou sobre o desejo de ter uma estátua no Rio em homenagem a seu pai.

“Eu quero muito que meu pai tenha uma estátua no Rio de Janeiro sentadinho do lado de Drummond (Carlos Drummond de Andrade) porque eles se amavam muito e eram muito amigos”, disse, chorando.

O compositor Antonio Pinto, filho mais novo de Ziraldo, disse que a família também deseja abrir um centro cultural para expor de forma permanente as obras do pai.

“A gente tem um material vasto, com mais de 1.000 desenhos do Ziraldo e a gente quer colocar isso para as pessoas verem. Queremos fazer um centro cultural, para neste lugar ter os desenhos dele passeando, proporcionar essa experiência, para sempre”, afirmou.

Paes esteve no velório no fim da manhã e, ao sair, adiantou que o cartunista terá todas as homenagens possíveis.

“Ele tinha uma carioquice muito especial. Ele é de uma geração de mineiros que vem para o Rio mostrar todo seu talento e se espalha para todo Brasil. Vê o Menino Maluquinho, ele tinha um ‘q’ de carioquinha”, disse o prefeito à Folha.

Procurada pela reportagem, a assessoria do prefeito disse que ainda não há informações sobre o local em que a estátua ficará.