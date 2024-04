6 tatuagens que são comuns, mas têm significados ocultos

Artísticos, históricos, simbólicos, de vida, as narrativas são tantas que só por um desenho não se imagina o que tem por trás de cada arte corporal cravada na pele

Magno Oliver - 10 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram)

As tatuagens são desenhos, padrões ou palavras, expressões artísticas em meio corporal que são permanentemente marcadas na pele humana ou em outras superfícies através da introdução de pigmentos na camada dérmica da pele com agulhas.

Antes de decidir sobre fazer tatuagens definitivas no corpo, é preciso analisar pontos importantes como a região, o desenho, tamanho, a escrita e, principalmente, se você não vai se arrepender futuramente.

Essa prática é uma forma de modificação corporal e tem sido realizada ao longo da história por diversas culturas em todo o mundo para expressar uma mensagem, uma homenagem, uma história ou mesmo um acontecimento marcante na vida de alguém.

Essas artes corporais podem ter significados simbólicos, artísticos ou simplesmente estéticos, e muitas pessoas escolhem modelos diversos para expressar sua individualidade, crenças ou lembranças pessoais.

É importante ressaltar que as tatuagens são permanentes e a remoção delas é um processo mais complexo do que a aplicação (sem contar a dor que causam, não é mesmo?).

1. Tatuagem de ponto e vírgula (;)

O sinal gráfico do desenho é pequeno, mas o significado e profundidade são bem simbólicos, tocantes e maior que tudo que se imagine. Isso porque elas possuem uma simbologia bastante representativa e especial para pessoas que enfrentam batalhas com a saúde mental. Assim, o desenho se tornou um farol de esperança para muitas pessoas em suas jornadas de superação interna.

2. Tatuagem de âncora

Segundo o Tatring.com., inicialmente, a simbologia da âncora está diretamente ligada à vida no mar e aos marinheiros daquele estilo de vida. Mas há um significado oculto por trás dessa narrativa. Elas também são feitas em homenagem a amigos falecidos ou, em casos mais sombrios, identificar pessoas que se afogavam, além da representação de estabilidade na vida.

3. Tatuagem do símbolo delta

Essa não tem a ver só com um simples desenho matemático. O delta representa uma mentalidade aberta às transformações, disponível a tudo o que está por vir. Traz como significado oculto adaptabilidade e evolução para pessoas determinadas. Simboliza coragem para enfrentar o desconhecido e celebra a capacidade de crescimento e transformação pessoal.

4. Tatuagem de andorinhas

Engana-se quem pensa que elas simbolizam somente um passarinho, está bem além e de forma oculta. Elas carregam a simbologia do encontro com o caminho de volta para casa, mesmo depois de longas jornadas. segundo o TatRing.com. Assim, eram utilizadas pelos marinheiros como uma espécie de marco por percorrerem 5.000 milhas náuticas (cerca de 9260 km).

5. Tatuagem do olho grego

Outra que também carrega um significado oculto que vai além da representação imagética da figura do olho. Conhecido como “olho turco”, esse símbolo milenar traz proteção contra mau-olhado e energias negativas. Assim, a representatividade é que o desenho é um lembrete frequente de que é importante manter a visão clara e afastar energia ruim que cruze sua trajetória de vida.

6. Tatuagem da escrita “meraki”

Por fim, a escrita “Meraki” é uma palavra grega que carrega um significado oculto bastante imponente e poderoso. Ela traz a simbologia da paixão pela vida, do amor, criatividade, fazer tudo que se propõe com a alma, independente do que seja essa coisa. Trata-se de uma narrativa que te induz a se entregar de corpo e alma, colocar seu coração e energia em tudo.

